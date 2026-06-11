Ngày hội của người yêu pickleball

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động và những cuộc tranh tài hấp dẫn khi quy tụ đông đảo vận động viên là nghệ sĩ, người nổi tiếng, tay vợt phong trào giàu kinh nghiệm…

Sức hút ngày càng lớn

Với sức hút ngày càng lớn của bộ môn pickleball tại Việt Nam, giải đấu năm nay ghi nhận 127 đôi vận động viên đăng ký tranh tài. Không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu thích thể thao, sự kiện còn trở thành dịp giao lưu, kết nối cộng đồng pickleball đang phát triển mạnh mẽ tại TP HCM và nhiều địa phương lân cận.

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến khoảng 200 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị cao từ các đơn vị đồng hành. Trong đó, đôi vô địch ở mỗi nội dung sẽ nhận phần thưởng là 1 xe máy VinFast. Đây là động lực để các tay vợt cống hiến những màn trình diễn chất lượng, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của giải đấu trong hệ thống các sân chơi phong trào uy tín hiện nay.

Cụm sân Pickleball Banger (TP HCM) đã sẵn sàng cho Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026. Ảnh: DIÊN VỸ

Khác với nhiều giải đấu phong trào áp dụng hình thức chấm trình vận động viên trước khi thi đấu, Ban Tổ chức Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 lựa chọn phương án xây dựng tiêu chí chuyên môn dựa trên hệ số PVNA. Quyết định này được đưa ra sau quá trình nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng cùng sự tham vấn của Tiểu ban Trọng tài nhằm tạo nên môi trường thi đấu công bằng và phù hợp với trình độ người tham gia.

Theo quy định, vận động viên nam được đăng ký thi đấu với hệ số tối đa 2.75, trong khi vận động viên nữ có hệ số tối đa 2.3. Trưởng Ban Trọng tài Trần Kim Giang cho biết đây là mức giới hạn tương đối cao, giúp các tay vợt có điều kiện phát huy tối đa năng lực chuyên môn, tạo ra những trận đấu hấp dẫn nhưng vẫn bảo đảm tính cạnh tranh và công bằng trong việc xác định thứ hạng chung cuộc.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt

Sự xuất hiện các nội dung thi đấu dành riêng cho nghệ sĩ và người nổi tiếng vẫn là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026. Bên cạnh các hạng mục truyền thống, Ban Tổ chức quyết định mở thêm 2 nội dung đặc biệt gồm đôi nam nghệ sĩ và đôi nam nữ nghệ sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia ngày càng lớn từ giới văn nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng như những gương mặt quen thuộc với công chúng.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ không chỉ tạo nên bầu không khí sôi nổi, gần gũi mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh của bộ môn pickleball đến đông đảo người dân. Trong những năm gần đây, nhiều ca sĩ, diễn viên, MC và doanh nhân nổi tiếng đã lựa chọn pickleball như một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, giải trí và kết nối cộng đồng.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng sẽ góp mặt tại Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 diễn ra ngày 13-6. Ảnh: B.T.C

Những cuộc so tài giữa các nghệ sĩ được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn của khán giả bởi yếu tố chuyên môn ngày càng được nâng cao cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết. Không ít gương mặt nổi tiếng như người mẫu Kỳ Hân, diễn viên Thúy Ngân, ca sĩ S.T Sơn Thạch hay nhạc sĩ Dương Khắc Linh… hiện vẫn duy trì việc tập luyện thường xuyên và sở hữu trình độ đáng nể, hứa hẹn mang đến những pha bóng đẹp mắt, giàu cảm xúc.

Giải đấu có 8 nội dung thi đấu, gồm: đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ (từ 18 đến 44 tuổi), đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ (từ 45 tuổi trở lên) và đôi nam, đôi nam nữ (nghệ sĩ, người nổi tiếng). Các cặp đôi được bốc thăm chia bảng theo từng nội dung, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.