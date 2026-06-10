Bốc thăm phân bảng đấu Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026

Sau thành công của 2 mùa đầu tiên, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động và những cuộc tranh tài hấp dẫn khi quy tụ đông đảo vận động viên là nghệ sĩ, người nổi tiếng, tay vợt phong trào giàu kinh nghiệm… tham dự tại cụm sân Pickleball Banger (TP HCM).

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 thu hút 127 đôi vận động viên, bao gồm 20 cặp đôi nghệ sĩ, người nổi tiếng. Sân chơi kỳ này có 8 nội dung thi đấu, gồm: đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ (từ 18 đến 44 tuổi), đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ (từ 45 tuổi trở lên) và đôi nam, đôi nam nữ (nghệ sĩ, người nổi tiếng).

Các cặp đôi được bốc thăm phân bảng đấu ngẫu nhiên theo từng nội dung, thi đấu thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Kết quả bốc thăm phân bảng đấu chiều 10-6 cũng xác định nhiều màn tranh tài hấp dẫn ngay từ vòng bảng.

Nội dung đôi nữ trên 45 tuổi có 8 đôi vận động viên thi đấu, được chia làm 2 bảng. Đôi nam nữ trên 45 tuổi chia thành 4 bảng đấu, gồm 2 bảng có 4 đội (A và B) và 2 bảng có 3 đội (C và D).

Trong khi đó, nội dung đôi nam trên 45 tuổi có 21 cặp tranh tài, được chia đều thành 7 bảng đấu (3 cặp/bảng). Ở nội dung này, đội nhất bảng C và E sẽ giành tấm vé trực tiếp góp mặt vào vòng tứ kết.

Ở nội dung đôi nữ từ 18 đến 44 tuổi có tổng số lượng 19 cặp, được chia thành 4 bảng, trong đó bảng D sẽ có 4 đội. Đôi nam từ 18 đến 44 tuổi có 21 cặp đấu, chia đều thành 7 bảng. Tại nội dung này, đội nhất bảng A và D sẽ tiến thẳng vào tứ kết giải đấu.

Nội dung đôi nam nữ từ 18 đến 44 tuổi thu hút nhiều tay vợt tham gia tranh tài nhất Giải Pickleball Báo Người Lao Động lần 3 - năm 2026. Tổng số 24 cặp vận động viên được phân đều vào 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để cạnh tranh 2 suất ở mỗi bảng vào vòng 16 đội.

Khác với nhiều giải đấu phong trào áp dụng hình thức chấm trình vận động viên trước khi thi đấu, Ban Tổ chức Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 lựa chọn phương án xây dựng tiêu chí chuyên môn dựa trên hệ số PVNA.

Quyết định này được đưa ra sau quá trình nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng cùng sự tham vấn của Tiểu ban trọng tài nhằm tạo nên môi trường thi đấu công bằng và phù hợp với trình độ người tham gia.

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến khoảng 200 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị cao từ các đơn vị đồng hành. Trong đó, đôi vô địch ở mỗi nội dung sẽ nhận phần thưởng là 01 xe máy Vinfast.

Đây là động lực để các tay vợt cống hiến những màn trình diễn chất lượng, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của giải đấu trong hệ thống các sân chơi phong trào uy tín hiện nay.

Bốc thăm phân bảng đấu Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 - Ảnh: Quang Liêm