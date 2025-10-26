Thanh Thảo Hugo với 25 năm giao chân thành, gặt hạnh phúc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Bí quyết kết nối của MC Thanh Thảo Hugo

Thùy Trang

(NLĐO) - MC Thanh Thảo Hugo đã lan truyền đi những giá trị cốt lõi của nghệ thuật giao tiếp.

MC Thanh Thảo Hugo đúc kết 25 năm với nghệ thuật giao tiếp

Thanh Thảo Hugo với 25 năm giao chân thành, gặt hạnh phúc - Ảnh 1.

Thanh Thảo Hugo với 25 năm giao chân thành, gặt hạnh phúc

MC Thanh Thảo Hugo đã có 25 năm gắn bó với công việc của một người dẫn chương trình, là một gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Trong suốt 25 năm theo đuổi đam mê của mình, chị đã có những đúc kết của riêng mình về nghệ thuật giao tiếp.

Những đúc kết đó được thể hiện rõ nét qua cuốn sách "Giao tiếp chạm chân thành" mà MC Thanh Thảo Hugo vừa ra mắt khán giả. Cuốn sách là kết tinh từ hành trình làm nghề, giảng dạy và đào tạo của MC Thanh Thảo trong suốt hơn hai thập kỷ.

Tác phẩm mang đến góc nhìn sâu sắc rằng giao tiếp không chỉ là lời nói, mà là cách mở cánh cửa để chạm vào cảm xúc, sự thấu hiểu và gắn kết với người khác. 

Đây không chỉ là một cuốn sách về kỹ năng giao tiếp, mà còn là hành trình cá nhân đầy cảm xúc, nơi chị chia sẻ những trải nghiệm thật, những nỗi sợ từng vượt qua và những bài học đúc kết để giúp bạn đọc tự tin cất lời.

Thanh Thảo Hugo với chìa khóa vàng để kết nối

Thanh Thảo Hugo với 25 năm giao chân thành, gặt hạnh phúc - Ảnh 2.

Mọi đúc kết của Thanh Thảo Hugo được miêu tả rõ nét trong cuốn sách Giao tiếp chạm chân thành

Với lối kể chuyện gần gũi và những công cụ thực hành dễ áp dụng, "Giao tiếp chạm chân thành" dành cho mọi người - từ người đi làm, sinh viên, đến lãnh đạo, doanh nhân - những ai mong muốn tự tin hơn trong giao tiếp và sống trọn vẹn hơn trong kết nối.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Diệu Anh nhận định: "Cuốn sách không dừng ở phân tích mà còn mở ra hướng đi: chính sự chân thành nội tại sẽ là cầu nối giữa bạn và người khác, bởi giao tiếp không phải là màn trình diễn, mà là hành trình bằng chính con người thật của mình".

Trong khi đó, thầy Trần Trung Quang (Giảng viên trường Cao đẳng sân khấu - điện ảnh, chủ nhiệm lớp Dẫn chương trình và Tự tin nói trước công chúng tại Nhà văn hóa Thanh niên) nhận định: "Thanh Thảo đã cho người đọc cảm nhận được giá trị cốt lõi của - nghệ thuật giao tiếp - mà sự giao tiếp chân thành là chìa khóa vạn năng để chạm đến mọi trái tim".

Thanh Thảo Hugo với Giao tiếp chạm chân thành

Thanh Thảo Hugo với 25 năm giao chân thành, gặt hạnh phúc - Ảnh 3.

Thanh Thảo Hugo với Giao tiếp chạm chân thành

Cuốn sách "Giao tiếp chạm chân thành" của MC Thanh Thảo không chỉ chia sẻ kỹ năng mà còn trao đi niềm tin rằng: ai cũng có thể giao tiếp tự tin, nếu bắt đầu từ sự chân thành. Cuốn sách không chỉ nói về việc dám bày tỏ, mà còn mở ra những cách để mỗi người biết dùng ngôn từ chạm đến cảm xúc, khiến người khác tin tưởng, đồng hành và cùng nhau gieo những hạt giống cảm hứng thật sự.

MC Thanh Thảo chia sẻ: "Một quyển sách mình ấp ủ thật nhiều kỹ năng nói cho những ai còn đang lăn tăn nỗi sợ này. Cùng mình thấu hiểu thật rõ những khuyết điểm và những lầm tưởng trong giao tiếp để rồi vượt qua một cách dễ dàng. Quyển sách này dành cho tất cả những ai đang mong muốn được kết nối bằng lời, mong muốn được lắng nghe đúng cách và trọn vẹn".

Tin liên quan

Thanh Thảo tiết lộ từng tính chuyện trăm năm với Đan Trường

Thanh Thảo tiết lộ từng tính chuyện trăm năm với Đan Trường

(NLĐO) - Những chia sẻ của ca sĩ Thanh Thảo trong chương trình Ký ức ngọt ngào về việc tính chuyện trăm năm với ca sĩ Đan Trường thu hút sự chú ý của công chúng.

Khán giả đội mưa đi tìm em xinh Mỹ Mỹ

(NLĐO)- Em xinh Mỹ Mỹ bùng nổ tại fan concert đầu tiên trong sự nghiệp, khán giả đội mưa, xếp hàng vẫn vui vẻ.

"Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025" gọi tên Hoàng Ngọc Như

(NLĐO) - Sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM xuất sắc đăng quang "Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025".

Thanh Thảo Thanh Thảo Hugo MC Thanh Thảo Hugo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo