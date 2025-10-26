MC Thanh Thảo Hugo đúc kết 25 năm với nghệ thuật giao tiếp

Thanh Thảo Hugo với 25 năm giao chân thành, gặt hạnh phúc

MC Thanh Thảo Hugo đã có 25 năm gắn bó với công việc của một người dẫn chương trình, là một gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Trong suốt 25 năm theo đuổi đam mê của mình, chị đã có những đúc kết của riêng mình về nghệ thuật giao tiếp.

Những đúc kết đó được thể hiện rõ nét qua cuốn sách "Giao tiếp chạm chân thành" mà MC Thanh Thảo Hugo vừa ra mắt khán giả. Cuốn sách là kết tinh từ hành trình làm nghề, giảng dạy và đào tạo của MC Thanh Thảo trong suốt hơn hai thập kỷ.

Tác phẩm mang đến góc nhìn sâu sắc rằng giao tiếp không chỉ là lời nói, mà là cách mở cánh cửa để chạm vào cảm xúc, sự thấu hiểu và gắn kết với người khác.

Đây không chỉ là một cuốn sách về kỹ năng giao tiếp, mà còn là hành trình cá nhân đầy cảm xúc, nơi chị chia sẻ những trải nghiệm thật, những nỗi sợ từng vượt qua và những bài học đúc kết để giúp bạn đọc tự tin cất lời.

Thanh Thảo Hugo với chìa khóa vàng để kết nối

Mọi đúc kết của Thanh Thảo Hugo được miêu tả rõ nét trong cuốn sách Giao tiếp chạm chân thành

Với lối kể chuyện gần gũi và những công cụ thực hành dễ áp dụng, "Giao tiếp chạm chân thành" dành cho mọi người - từ người đi làm, sinh viên, đến lãnh đạo, doanh nhân - những ai mong muốn tự tin hơn trong giao tiếp và sống trọn vẹn hơn trong kết nối.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Diệu Anh nhận định: "Cuốn sách không dừng ở phân tích mà còn mở ra hướng đi: chính sự chân thành nội tại sẽ là cầu nối giữa bạn và người khác, bởi giao tiếp không phải là màn trình diễn, mà là hành trình bằng chính con người thật của mình".

Trong khi đó, thầy Trần Trung Quang (Giảng viên trường Cao đẳng sân khấu - điện ảnh, chủ nhiệm lớp Dẫn chương trình và Tự tin nói trước công chúng tại Nhà văn hóa Thanh niên) nhận định: "Thanh Thảo đã cho người đọc cảm nhận được giá trị cốt lõi của - nghệ thuật giao tiếp - mà sự giao tiếp chân thành là chìa khóa vạn năng để chạm đến mọi trái tim".

Thanh Thảo Hugo với Giao tiếp chạm chân thành

Cuốn sách "Giao tiếp chạm chân thành" của MC Thanh Thảo không chỉ chia sẻ kỹ năng mà còn trao đi niềm tin rằng: ai cũng có thể giao tiếp tự tin, nếu bắt đầu từ sự chân thành. Cuốn sách không chỉ nói về việc dám bày tỏ, mà còn mở ra những cách để mỗi người biết dùng ngôn từ chạm đến cảm xúc, khiến người khác tin tưởng, đồng hành và cùng nhau gieo những hạt giống cảm hứng thật sự.

MC Thanh Thảo chia sẻ: "Một quyển sách mình ấp ủ thật nhiều kỹ năng nói cho những ai còn đang lăn tăn nỗi sợ này. Cùng mình thấu hiểu thật rõ những khuyết điểm và những lầm tưởng trong giao tiếp để rồi vượt qua một cách dễ dàng. Quyển sách này dành cho tất cả những ai đang mong muốn được kết nối bằng lời, mong muốn được lắng nghe đúng cách và trọn vẹn".