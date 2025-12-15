Bí quyết mở rộng kinh doanh

Nó đòi hỏi doanh nghiệp phải hội đủ các điều kiện về quản trị và vận hành. Thực tế cho thấy nếu thiếu sự chuẩn bị bài bản, quá trình mở rộng kinh doanh có thể dẫn đến việc suy giảm chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, chị Hoàng Hương Giang - người sáng lập chuỗi bún đậu "Đậu Homemade" - đã tiết lộ những bí quyết quản trị, vận hành và mở rộng thương hiệu. Qua đó, các bạn trẻ khởi nghiệp có thể tham khảo những kinh nghiệm hữu ích để phát triển thương hiệu bền vững trên thị trường.

Theo chị Hoàng Hương Giang, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là xác nhận rõ ràng nhu cầu thực tế của thị trường đối với sản phẩm. Nếu cửa hàng đầu tiên thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, khách hàng phải chờ đợi kéo dài và công suất phục vụ đạt đến giới hạn tối đa, đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang trông chờ nhiều hơn vào sản phẩm của thương hiệu. Nếu không mở rộng chi nhánh, thương hiệu sẽ bỏ lỡ cơ hội phục vụ một lượng lớn khách hàng tiềm năng, đồng thời không thể nâng cao trải nghiệm cho những khách hàng trung thành. Do vậy, việc mở rộng chi nhánh lúc này trở thành nhu cầu cấp thiết, không thể trì hoãn.

Chị Hoàng Hương Giang, người sáng lập chuỗi bún đậu “Đậu Homemade”

Tiếp đó, sản phẩm phải phù hợp để nhân bản và có khả năng tồn tại bền vững. Các món ăn truyền thống - khó lỗi thời, mang tính phổ thông cao - vốn đã có tiềm năng nhân rộng mà không cần phải lo lắng về xu hướng nhất thời. Sản phẩm cần có đặc tính cơ bản ổn định, dễ dàng "công thức hóa" các bước chế biến mà không mất đi hương vị đặc trưng, giúp cho việc đào tạo nhân sự và kiểm soát chất lượng tại các chi nhánh trở nên khả thi hơn.

Điều quan trọng không kém là sự sẵn sàng và năng lực của đội ngũ vận hành cùng bộ công thức "chuẩn hóa" đã được kiểm chứng. Công thức nhân bản chỉ có thể được triển khai thành công khi doanh nghiệp đã xây dựng được quy trình vận hành chi tiết và đội ngũ nhân sự vững về chuyên môn, có ý thức và tinh thần thương hiệu. Khi công thức đã được kiểm chứng và đội ngũ đủ năng lực duy trì chất lượng đồng nhất, việc mở rộng chi nhánh không chỉ để đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn là bằng chứng cho sự vững mạnh của nền tảng quản trị nội bộ.