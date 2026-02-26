HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bí quyết trường sinh: Phát hiện mới từ 39 người trăm tuổi

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Thụy Sĩ đã tìm ra những thứ đem lại sự "trường sinh bất lão" trong máu những người sống thượng thọ.

Một nghiên cứu mới trong khuôn khổ SWISS100, một công trình khoa học quy mô lớn về những người sống trên 100 tuổi của Thụy Sĩ, đã tiết lộ 37 protein "trường sinh bất lão" ẩn trong máu của những người có tuổi thọ đặc biệt.

Theo News Medical, các tác giả từ Đại học Geneva và Đại học Lausanne (Thụy Sĩ) đã so sánh ba nhóm: 39 người từ 100 tuổi trở lên, 59 người trên 80 tuổi và 40 người từ 30-60 tuổi.

"Những người trên 80 tuổi cho phép phân tích chi tiết hơn về cách một số chỉ số máu nhất định thay đổi theo thời gian và giúp phân biệt quá trình lão hóa bình thường với quá trình lão hóa đặc biệt của những người sống trăm tuổi" - các tác giả giải thích.

Bí quyết trường sinh: Phát hiện mới từ 39 người trăm tuổi - Ảnh 1.

Sự trẻ trung lâu dài của 37 "protein trường sinh" giúp một số người duy trì được sức khỏe tốt hơn, lão hóa chậm hơn ở nhiều phương diện - Minh họa AI: Thu Anh

Các nhà khoa học đã đo 724 protein trong huyết thanh, bao gồm 358 dấu ấn viêm và 366 dấu ấn tim mạch, là hai lĩnh vực rất quan trọng đối với tuổi thọ.

Kết quả công bố trên tạp chí Aging Cell cho thấy có 37 protein "trường sinh bất lão" ẩn mình trong số đó.

Ở những người sống trăm tuổi, hồ sơ của 37 protein này gần giống với nhóm người trẻ nhất hơn là nhóm người trên 80 tuổi.

Các protein "trường sinh bất lão" chỉ chiếm 5% số protein được đo, cho thấy rằng những người sống trăm tuổi không hoàn toàn thoát khỏi quá trình lão hóa, nhưng một số cơ chế quan trọng bị chậm lại đáng kể.

Kết quả rõ ràng nhất liên quan đến năm protein liên quan đến căng thẳng oxy hóa, được cho là làm tăng tốc quá trình lão hóa.

Về lâu dài, những phát hiện này có thể mở đường cho các phương pháp điều trị mới để chống lại tình trạng suy yếu ở người cao tuổi.

Tuy nhiên ngay trong hiện tại, phát hiện nói trên củng cố quan điểm cho rằng lối sống giúp giảm căng thẳng oxy hóa góp phần lớn vào sự "trường sinh bất lão".

Vì yếu tố di truyền chỉ chiếm khoảng 25%, nên các nhà nghiên cứu khẳng định lối sống trong suốt thời kỳ trưởng thành là một đòn bẩy mạnh mẽ: Dinh dưỡng, hoạt động thể chất và các mối quan hệ xã hội" - nhóm tác giả khuyến nghị.

"Ăn một miếng trái cây vào buổi sáng có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa trong máu suốt cả ngày. Hoạt động thể chất giúp duy trì ma trận ngoại bào ở trạng thái trẻ trung hơn. Tránh thừa cân cũng giúp duy trì quá trình trao đổi chất lành mạnh, tương tự như ở những người sống trăm tuổi" - các tác giả nêu ra một số giải pháp thiết thực.

Có thể kéo dài tuổi thọ nhờ làm điều này thêm 5 phút mỗi ngày

Có thể kéo dài tuổi thọ nhờ làm điều này thêm 5 phút mỗi ngày

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới dựa trên hơn 135.000 người đã chỉ ra bí quyết có thể kéo dài tuổi thọ cực kỳ dễ thực hiện.

Nghiên cứu từ Mỹ chỉ ra cách kéo dài tuổi thọ hiệu quả

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã so sánh nhiều yếu tố lối sống có thể tác động đến tuổi thọ và đưa ra "bảng xếp hạng" đầy bất ngờ.

Các nhà khoa học Nhật Bản tìm ra "chìa khóa" tăng tuổi thọ mới

(NLĐO) - COX7RP không chỉ đem đến hy vọng mới về sự trường thọ, mà còn là "tuổi thọ khỏe mạnh".

