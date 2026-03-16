Một giám đốc khai thác cát thu lợi hơn 12 tỉ đồng bị tuyên phạt 6 năm tù

Thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa qua đơn vị vừa phối hợp thực hiện công tố và kiểm sát phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự do TAND tỉnh Thanh Hóa mở xét xử đối với bị cáo Đỗ Quang Sơn (SN 1982; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và đồng phạm về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Trốn thuế".

Vụ án có sự kiểm sát xét xử của đại diện Kiểm sát viên Vụ 3, VKSND Tối cao.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5-7-2010, do Đỗ Quang Sơn làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm và khai thác, buôn bán khoáng sản.

Ngày 23-6-2014, Công ty Đức Lộc được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 222/GP-UBND để khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại Mỏ cát số 30, bãi bồi sông Mã (xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc; nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) với diện tích 64.584,5 m2, trữ lượng 272.615 m3, công suất 20.000 m3/năm.

Ngày 19-12-2024, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 243/GP-UBND điều chỉnh trữ lượng còn 135.686 m3 và công suất 12.000 m3/năm.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2025, trong quá trình khai thác cát tại mỏ được cấp phép, Đỗ Quang Sơn với vai trò giám đốc đã chỉ đạo Đỗ Quang Chắt (SN 1942, bố đẻ Sơn) và Bùi Đình Hiền (SN 1982, ngụ xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, quản lý mỏ cát) cho các tàu hút cát vượt độ sâu cho phép với diện tích khoảng 3,2 ha. Tổng khối lượng cát khai thác trái phép là 81.588 m3, có giá trị trên 12,6 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, đối với khối lượng cát khai thác trong phạm vi diện tích mỏ được cấp phép, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2025, Đỗ Quang Sơn đã không kê khai, nộp thuế với 58.945 m3, gây thất thu cho Nhà nước trên 1,7 tỉ đồng.

Với hành vi trên, trên cơ sở đề nghị của VKS, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Đỗ Quang Sơn tổng hợp hình phạt 6 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Trốn thuế"; phạt tiền bổ sung 240 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Đình Hiền bị xử phạt 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", phạt tiền bổ sung 50 triệu đồng; Đỗ Quang Chắt bị xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về cùng tội danh.