Một giám đốc khai thác cát thu lợi hơn 12 tỉ đồng bị tuyên phạt 6 năm tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một giám đốc khai thác cát thu lợi hơn 12 tỉ đồng bị tuyên phạt 6 năm tù

Tuấn Minh

(NLĐO)- Quá trình hoạt động, Đỗ Quang Sơn, một giám đốc khai thác cát ở Thanh Hóa, đã khai thác vượt mốc, thu lợi hơn 12 tỉ đồng.

Thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa qua đơn vị vừa phối hợp thực hiện công tố và kiểm sát phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự do TAND tỉnh Thanh Hóa mở xét xử đối với bị cáo Đỗ Quang Sơn (SN 1982; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và đồng phạm về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Trốn thuế".

Một giám đốc khai thác cát thu lợi hơn 12 tỉ đồng bị tuyên phạt 6 năm tù - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên xét xử Đỗ Quang Sơn, giám đốc doanh nghiệp khai thác cát, và đồng phạm. Ảnh: VKSND tỉnh Thanh Hóa

Vụ án có sự kiểm sát xét xử của đại diện Kiểm sát viên Vụ 3, VKSND Tối cao.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5-7-2010, do Đỗ Quang Sơn làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm và khai thác, buôn bán khoáng sản.

Ngày 23-6-2014, Công ty Đức Lộc được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 222/GP-UBND để khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại Mỏ cát số 30, bãi bồi sông Mã (xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc; nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) với diện tích 64.584,5 m2, trữ lượng 272.615 m3, công suất 20.000 m3/năm.

Ngày 19-12-2024, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 243/GP-UBND điều chỉnh trữ lượng còn 135.686 m3 và công suất 12.000 m3/năm.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2025, trong quá trình khai thác cát tại mỏ được cấp phép, Đỗ Quang Sơn với vai trò giám đốc đã chỉ đạo Đỗ Quang Chắt (SN 1942, bố đẻ Sơn) và Bùi Đình Hiền (SN 1982, ngụ xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, quản lý mỏ cát) cho các tàu hút cát vượt độ sâu cho phép với diện tích khoảng 3,2 ha. Tổng khối lượng cát khai thác trái phép là 81.588 m3, có giá trị trên 12,6 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, đối với khối lượng cát khai thác trong phạm vi diện tích mỏ được cấp phép, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2025, Đỗ Quang Sơn đã không kê khai, nộp thuế với 58.945 m3, gây thất thu cho Nhà nước trên 1,7 tỉ đồng.

Một giám đốc khai thác cát thu lợi hơn 12 tỉ đồng bị tuyên phạt 6 năm tù - Ảnh 2.

Đỗ Quang Sơn (trái) và Bùi Đình Hiền. Ảnh: Bộ Công an

Với hành vi trên, trên cơ sở đề nghị của VKS, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Đỗ Quang Sơn tổng hợp hình phạt 6 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Trốn thuế"; phạt tiền bổ sung 240 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Đình Hiền bị xử phạt 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", phạt tiền bổ sung 50 triệu đồng; Đỗ Quang Chắt bị xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về cùng tội danh.

Trước đó, mở rộng điều tra vụ án của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn", Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ngày 18-6-2025 đã thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Quang Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc, và Bùi Đình Hiền, quản lý mỏ cát số 30 Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc, về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Theo Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án, C03 xác định Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo đàn em là các đối tượng xã hội thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn.

Đồng thời, C03 cũng làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan giúp sức cho Nguyễn Anh Tuấn thực hiện hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

C03 cũng xác định bị can Đỗ Quang Sơn thành lập, điều hành hoạt động nhiều doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Đỗ Quang Sơn chỉ đạo tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Tin liên quan

Cảnh sát bắt quả tang người phụ nữ lén lút khai thác cát trong đêm trên sông Nhật Lệ

(NLĐO) - Tuần tra đêm trên sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, cảnh sát phát hiện một phụ nữ 36 tuổi cùng chiếc tàu vỏ nhôm lén lút khai thác cát trái phép

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo