Hai nam thanh niên lên kịch bản cướp 3.000 USD của nữ nhân viên ngân hàng

Ngày 16-3, Công an phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) vừa phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, bắt giữ các nghi phạm thực hiện hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.



Hai nghi phạm Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: T.N.

Trước đó, khoảng 15 giờ 55 ngày 23-2, Công an phường Hoàng Liệt tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.T (nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn) về việc bị chiếm đoạt số tiền 3.000 USD.

Theo trình báo, trước đó chị T. nhận lời đổi USD cho một người bạn quen biết. Chiều 23-2, một nam giới gọi điện cho chị T., tự giới thiệu là người quen của bạn chị và cho biết sẽ có người đến nhận số tiền trên. Tin tưởng thông tin này, chị T. đã mang 3.000 USD đến giao cho nam thanh niên được giới thiệu.

Khi gặp mặt, nam thanh niên nhanh chóng nhận tiền. Đúng lúc đó, chị T. gọi điện cho người bạn để xác nhận lại thông tin thì nam thanh niên này lợi dụng sơ hở, cầm toàn bộ số tiền rồi bất ngờ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn. Đến ngày 26-2, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ hai nghi phạm gây án, gồm: Phạm Công Anh (SN 2003, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, 2 nam thanh niên đã bàn bạc, dựng lên kịch bản giả danh người quen để tiếp cận nạn nhân, lợi dụng sự chủ quan trong giao dịch để chiếm đoạt tài sản.