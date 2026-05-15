Thời sự

Bị taxi tông văng xuống đường, người đàn ông tiếp tục bị xe khác cán tử vong

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Người đàn ông đi bộ qua Xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Đông Hòa (TPHCM) bị taxi tông ngã xuống đường, sau đó tiếp tục bị xe khác cán tử vong tại chỗ

Sáng 15-5, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người đàn ông tử vong trên Xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Đông Hòa. 

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng cùng ngày, anh N.L.T.H. (34 tuổi, quê Đồng Nai) lái taxi công nghệ biển số 60E-021... chạy trên Xa lộ Hà Nội theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Bị taxi tông văng xuống đường, người đàn ông tiếp tục bị xe khác cán tử vong. Ảnh: X.Đ

Khi đến khu vực trước Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc TPHCM, xe taxi xảy ra va chạm với một người đàn ông đang đi bộ qua đường.

Vụ va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chiếc taxi chạy thêm vài chục mét mới dừng lại.

Tài xế cho biết sau tai nạn đã định quay lại kiểm tra tình trạng nạn nhân và đưa đi cấp cứu nhưng do xe dừng cách xa hiện trường nên không thể lùi lại. Người này tiếp tục chạy lên gần nút giao Tân Vạn để quay đầu xe.

Tuy nhiên, khi quay lại hiện trường thì nạn nhân đã bị các phương tiện khác cán qua tử vong tại chỗ. 

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân bị phương tiện tải trọng lớn cán qua. Do trên người không có giấy tờ tùy thân nên danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Gây tai nạn rồi rời hiện trường, người phụ nữ bị công an mời làm việc

(NLĐO)- Sau va chạm xe máy trên đường Nguyễn Văn Trỗi (xã Phú Giáo), người phụ nữ rời hiện trường, công an mời làm việc, xử lý

Điều tra vụ bé gái 2 tuổi bị ôtô cán tử vong tại trạm xăng

(NLĐO)- Bé gái khoảng 2 tuổi nằm chơi trong sân trạm xăng ở phường Bến Cát (TPHCM) thì bị ôtô vào đổ xăng ôm cua cán qua người, tử vong thương tâm.

Chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong

(NLDO) - Sau va chạm, người vợ bị xe đầu kéo cán tử vong, người chồng đau lòng quỳ gối chắp tay cầu khấn bên cạnh thi thể vợ ngay giữa đường.

