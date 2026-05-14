Xe ben cán người phụ nữ tử vong rồi rời khỏi hiện trường ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe ben cán người phụ nữ tử vong rồi rời khỏi hiện trường ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Xe ben va chạm với xe máy ở phường Đông Hòa khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong, tài xế xe ben rời hiện trường

Ngày 14-5, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Thống Nhất, phường Đông Hòa.

Tai nạn giao thông TPHCM: Xe ben cán tử vong người phụ nữ tại phường đông hòa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: X.Đ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 10 giờ cùng ngày, ông T.T.L. (65 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy biển số 59E1-636... chở vợ là bà N.T.T.V. (54 tuổi) lưu thông trên đường Thống Nhất theo hướng từ Quốc lộ 1K đi Xa lộ Hà Nội.

Khi đến khu vực trước chung cư Bcons, xe máy xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến hai vợ chồng ngã xuống đường, bà V. bị xe ben cán tử vong tại chỗ, còn ông L. bị thương.

Theo nhân chứng, sau tai nạn tài xế xe ben điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất camera an ninh để truy tìm phương tiện liên quan.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ben đang ở trong công trình xây dựng chung cư Bcons Center City gần hiện trường nên đưa tài xế về trụ sở làm việc.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy hư hỏng, nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Ông L. cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, hai vợ chồng đang trên đường từ Biên Hòa trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Tai nạn nghiêm trọng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM

Tai nạn nghiêm trọng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM

(NLĐO) - Tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một thiếu niên tử vong.

Vụ tai nạn khiến 6 người thương vong: Phòng CSGT Gia Lai họp khẩn

(NLĐO) - Sau khi xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến 6 người thương vong, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã họp khẩn với Phòng CSGT tìm giải pháp chấn chỉnh.

Gây tai nạn rồi rời hiện trường, người phụ nữ bị công an mời làm việc

(NLĐO)- Sau va chạm xe máy trên đường Nguyễn Văn Trỗi (xã Phú Giáo), người phụ nữ rời hiện trường, công an mời làm việc, xử lý

Bình Dương lực lượng chức năng tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn Xa lộ Hà Nội phong tỏa hiện trường tử vong tại chỗ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây tai nạn rồi bỏ chạy TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo