Xe ben cán người phụ nữ tử vong rồi rời khỏi hiện trường ở TPHCM

Ngày 14-5, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Thống Nhất, phường Đông Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 10 giờ cùng ngày, ông T.T.L. (65 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy biển số 59E1-636... chở vợ là bà N.T.T.V. (54 tuổi) lưu thông trên đường Thống Nhất theo hướng từ Quốc lộ 1K đi Xa lộ Hà Nội.

Khi đến khu vực trước chung cư Bcons, xe máy xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến hai vợ chồng ngã xuống đường, bà V. bị xe ben cán tử vong tại chỗ, còn ông L. bị thương.

Theo nhân chứng, sau tai nạn tài xế xe ben điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất camera an ninh để truy tìm phương tiện liên quan.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ben đang ở trong công trình xây dựng chung cư Bcons Center City gần hiện trường nên đưa tài xế về trụ sở làm việc.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy hư hỏng, nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Ông L. cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, hai vợ chồng đang trên đường từ Biên Hòa trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.