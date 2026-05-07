Gây tai nạn rồi rời hiện trường, người phụ nữ bị công an mời làm việc

Ngày 7-5, Công an xã Phú Giáo, TPHCM đang tiếp tục xử lý vụ việc liên quan đến một người phụ nữ điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn giao thông, không phối hợp hỗ trợ người bị nạn theo quy định.

Công an xã Phú Giáo đã mời người phụ nữ này lên làm việc.

Bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn, người phụ nữ bị mời lên làm việc. Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 6-5, trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi (xã Phú Giáo, TPHCM) xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy.

Người điều khiển liên quan là bà L.T.M.T (sinh năm 1983, ngụ xã Phú Giáo, TPHCM).

Bà T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Sau cú va chạm, thay vì ở lại hiện trường để phối hợp giải quyết vụ việc và hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, bà T đã rời đi.

Ngay khi thông tin vụ việc được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Phú Giáo đã khẩn trương xác minh, rà soát hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất dữ liệu liên quan và truy tìm người, phương tiện có liên quan.

Qua xác minh của cơ quan công an xác định bà L.T.M.T là người có liên quan trực tiếp đến vụ va chạm nói trên.