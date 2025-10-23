Bí thư 1 xã ở Cần Thơ được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND thành phố

Ngày 23-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Đề - giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Ông Nguyễn Trọng Sơn được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ

Ông Sơn được bổ nhiệm chức vụ trên trong thời hạn 5 năm.

Sau khi hợp nhất 3 địa phương TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành TP Cần Thơ, từ ngày 1-7, Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ là ông Nguyễn Quốc Trung.

Với việc bổ nhiệm ông Sơn, ông Trung sẽ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ khác.

Ông Nguyễn Trọng Sơn sinh năm 1972, quê quán tỉnh Sóc Trăng (cũ). Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Sóc Trăng; Phó Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sóc Trăng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Đề, TP Cần Thơ.