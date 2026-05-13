Sáng 13-5, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu tại xã Trà Linh.

Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tham quan vườn ươm giống sâm Ngọc Linh

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trương Công Quang, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu, cho biết trung tâm hiện quản lý hơn 50ha rừng tự nhiên ở độ cao từ 1.800-2.000 m nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen gốc cây sâm Ngọc Linh.

Ngoài công tác bảo tồn, đơn vị còn sản xuất, cung ứng cây giống phục vụ mở rộng vùng trồng. Quy trình sản xuất giống được kiểm soát chặt chẽ, giống cây đã được cấp phép lưu hành và bảo hộ. Trung tâm cũng phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch sâm Ngọc Linh theo hướng quy mô công nghiệp, phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, thời gian qua ngành nông nghiệp đã tập trung nâng cao năng lực cho trung tâm để trở thành đơn vị khoa học đủ khả năng kiểm định chất lượng và cung ứng cây giống. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát triển sâm cũng đang được tích hợp nhằm tạo cơ sở pháp lý cho người dân và doanh nghiệp đầu tư.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu tại xã Trà Linh

Tuy nhiên, ngành chức năng cũng cảnh báo tình trạng sử dụng vật liệu không thân thiện môi trường trong canh tác dưới tán rừng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng hệ sinh thái và chất lượng cây trồng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cho khu vực miền Tây Đà Nẵng và các xã Nam Trà My cũ. Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối vùng sâu vùng xa; phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu quý thành động lực kinh tế chủ lực thay thế các loại cây lâm nghiệp hiệu quả thấp.

Theo ông Lê Ngọc Quang, sâm Ngọc Linh phải được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sinh kế bền vững để người dân miền núi không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.

Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp lớn, trong đó có THACO tham gia xây dựng chuỗi giá trị từ nghiên cứu giống, chế biến sâu đến xây dựng thương hiệu chính thống cho sâm Ngọc Linh.

Bên cạnh phát triển dược liệu, khu vực miền núi phía Tây Đà Nẵng còn được định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Các dự án đầu tư phải ưu tiên bảo vệ môi trường rừng, hạn chế bê-tông hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu, nguy cơ sạt lở ở vùng đồi núi.



