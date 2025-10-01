HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bí thư Đà Nẵng: Làm rõ việc sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ

B.Vân

(NLĐO) - Bí thư Đà Nẵng yêu cầu thành phố làm rõ việc sắp xếp cán bộ huyện và xã cũ để báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ theo yêu cầu của Bộ Chính trị

Tại hội nghị tổng kết 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu thành phố phải khẩn trương phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, làm rõ tình trạng thừa - thiếu, nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

Ông Triết nhấn mạnh, đặc biệt là làm rõ việc sắp xếp cán bộ huyện cũ và xã cũ, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 14-10 để báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

"Đây là yêu cầu của Bộ Chính trị đối với thành phố và các địa phương. Cho nên UBND thành phố và Ban Tổ chức Thành uỷ phải báo cáo. Trong này có ý là làm rõ việc sắp xếp cán bộ của huyện cũ và xã cũ. Trước đây như thế nào? Để báo cáo có tình trạng này tình trạng kia như các đồng chí phản ánh hay không" – Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo.

Bí thư Đà Nẵng: Làm rõ việc sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ- Ảnh 1.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ông Triết cũng cho rằng, không phải chuyện đó "qua rồi thôi đâu" mà Bộ Chính trị yêu cầu kiểm điểm và làm rõ để xem xét trách nhiệm. Ông Triết đề nghị ông Phan Văn Bình, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố và Ban Tổ chức thành uỷ lưu ý.

Song song với yêu cầu trên, Bí thư Thành uỷ cũng đặc biệt lưu ý đến công tác kiện toàn và bổ sung cán bộ ở các xã, phường sau sắp xếp. Ông đề nghị UBND thành phố tập trung bố trí đủ nhân sự cho cả cấp xã và các sở, ban, ngành, bởi "có kế hoạch, chương trình đầy đủ mà con người không có thì chắc chắn không đáp ứng yêu cầu".

Ông Triết cũng nhấn mạnh việc triển khai các phương án điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức từ sở, ngành về cơ sở phải được thực hiện khẩn trương, hoàn thành trước ngày 15-10. "Các sở, ngành phải bố trí cán bộ về giúp địa phương, thậm chí cầm tay chỉ việc, hướng dẫn xử lý những khó khăn. Đây là nhiệm vụ phải chú ý thực hiện nghiêm túc" – Bí thư Thành uỷ nêu rõ.

Cùng với đó, ông Triết yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo các nghị định, quyết định liên quan, chậm nhất trước ngày 15-10, theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của Thành ủy là mô hình mới phải vận hành tốt hơn mô hình cũ, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải quán triệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa bằng các giải pháp thực tiễn, khắc phục những bất cập, nhất là trong công tác cán bộ, để hệ thống chính quyền hoạt động ngày càng hiệu quả, minh bạch.

Theo báo cáo tổng kết của Thành uỷ Đà Nẵng, vừa qua Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 với 75 ủy viên. Đến nay, 4 đảng bộ mới, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các đơn vị sự nghiệp,... đã ổn định hoạt động, tổ chức bên trong tinh gọn.

UBND thành phố sắp xếp 14 sở, ngành, 2 ban quản lý đặc thù và thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, đảm bảo công việc thông suốt sau sáp nhập.

Ở cấp xã, từ ngày 1-7, 93 xã, phường đã kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập 373 cơ quan chuyên môn và gần 1.000 đơn vị sự nghiệp công lập; Đảng bộ thành phố hiện có 97 tổ chức trực thuộc với hơn 138.000 đảng viên. Tổng biên chế toàn thành phố là 57.472 người, trong đó khối chính quyền chiếm hơn 53.000. Riêng đội ngũ cán bộ cấp xã sau rà soát là 4.567 người.

Để khắc phục tình trạng thừa, thiếu nhân lực cục bộ, UBND thành phố đã ban hành đề án điều động, biệt phái cán bộ, đồng thời triển khai 138 sinh viên CNTT hỗ trợ chuyển đổi số tại xã, phường.

Ngoài ra, 15 lớp tập huấn chuyên môn với hơn 3.000 lượt cán bộ tham gia đã được tổ chức, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, bảo đảm bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả.


Đà Nẵng cán bộ Bộ Chính trị
