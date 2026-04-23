Thời sự Chính trị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Định đối thoại với doanh nghiệp

PHAN ANH

(NLĐO)- Phường Tân Định, TPHCM chủ động đối thoại với doanh nghiệp, không chỉ nhận diện vướng mắc mà còn tìm giải pháp thực chất, nâng chất xây dựng Đảng

Chiều 23-4, Đảng ủy - UBND phường Tân Định, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường với đại diện cấp ủy, Ban Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn năm 2026.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh địa phương ghi nhận nhiều kết quả khởi sắc trong quý I/2026. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đạt trên 11%; thu ngân sách nhà nước đạt 1.127 tỉ đồng, hơn 27% dự toán.

Phường Tân Định đối thoại doanh nghiệp: Gỡ vướng xây dựng Đảng từ thực tiễn - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi đối thoại

Đảng bộ phường hiện có tổng số 2.312 đảng viên sinh hoạt tại 70 tổ chức Đảng. Năm 2026, Đảng bộ phường đặt mục tiêu tiêu kết nạp ít nhất 70 đảng viên mới và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo".

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhận diện những khó khăn, hạn chế và thảo luận, đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng, phát triển Đảng tại các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ phường.

Phường Tân Định đối thoại doanh nghiệp: Gỡ vướng xây dựng Đảng từ thực tiễn - Ảnh 2.

Đại biểu doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Trọng tâm các ý kiến tập trung vào các vấn đề, như: Việc tháo gỡ vướng mắc khi triển khai "Sổ tay đảng viên điện tử"; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới; công tác tổ chức sinh hoạt Đảng đặc thù tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh hay các văn phòng luật…

Các đại biểu cũng đề xuất đẩy mạnh quảng bá các mô hình tiềm năng đã được địa phương thực hiện có hiệu quả, điển hình như tour du lịch "Dấu ấn Tân Định" gắn với thế mạnh văn hóa, lịch sử đặc trưng của địa phương; tăng cường kết nối cùng phát triển giữa các doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn.

Phường Tân Định đối thoại doanh nghiệp: Gỡ vướng xây dựng Đảng từ thực tiễn - Ảnh 3.

Ông Lê Đức Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, phát biểu kết luận hội nghị, ghi nhận các ý kiến tâm huyết của đại biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Đức Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, ghi nhận các ý kiến tâm huyết của đại biểu.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp thời gian tới, ông Lê Đức Thanh yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đồng thời đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, ngắn gọn, gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, những vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp, tránh hình thức, chung chung.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên bài bản, lâu dài, không làm theo phong trào. Chủ động rà soát, phát hiện những quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp, đặc biệt là đội ngũ lao động trẻ, cán bộ quản lý có năng lực, uy tín để bồi dưỡng, kết nạp.

Ngoài ra, cấp ủy các doanh nghiệp cần chủ động thông tin, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy phường trong việc triển khai nghị quyết và kiểm tra, giám sát. Đảng ủy phường cam kết tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, phân công cán bộ theo dõi sát cơ sở và kịp thời kiến nghị cấp trên tháo gỡ các khó khăn vượt thẩm quyền.

Phường Tân Định rộn ràng Ngày hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình”

