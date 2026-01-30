TPHCM: Phường Tân Định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Tân Định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên

PHAN ANH

(NLĐO)- Đảng bộ phường Tân Định có 26 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Ngày 30-1, Đảng ủy phường Tân Định tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2026) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2026.


TPHCM: Phường Tân Định ra mắt kênh Youtube và TikTok để tương tác với người dân - Ảnh 1.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Định phát biểu ôn truyền thống; Ảnh: PHAN ANH

Trong đợt trao tặng này, Đảng bộ phường Tân Định có 26 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. 

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình cống hiến bền bỉ, kiên trung của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và địa phương.

TPHCM: Phường Tân Định ra mắt kênh Youtube và TikTok để tương tác với người dân - Ảnh 2.

Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM (phải) và ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Định, chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng; Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Định, nhấn mạnh những thành tựu mà đất nước và địa phương đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh đều có sự đóng góp to lớn, thầm lặng của các đảng viên lão thành.

TPHCM: Phường Tân Định ra mắt kênh Youtube và TikTok để tương tác với người dân - Ảnh 3.

Phường Tân Định trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng; Ảnh: PHAN ANH

Ông mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất tiên phong, gương mẫu; bằng kinh nghiệm quý báu và nhiệt huyết cách mạng, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, là "người truyền lửa" cho thế hệ đảng viên trẻ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

TPHCM: Phường Tân Định ra mắt kênh Youtube và TikTok để tương tác với người dân - Ảnh 4.

Ra mắt kênh Youtube và TikTok của phường Tân Định

Cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Định, TPHCM ra mắt kênh Youtube và TikTok với chủ đề "Tân Định - Sức sống mới". Thông qua các nền tảng này, phường Tân Định kỳ vọng tạo ra kênh thông tin hai chiều, minh bạch, hiện đại, đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới trẻ trên không gian mạng.

Tin liên quan

Hơn 5.300 lượt tham gia hội thi “Ngày hội dân chủ” tại phường Tân Định - TPHCM

Hơn 5.300 lượt tham gia hội thi “Ngày hội dân chủ” tại phường Tân Định - TPHCM

(NLĐO) - Qua hội thi, nội dung tuyên truyền được triển khai sâu rộng, dễ tiếp cận, giúp người dân phường Tân Định có trách nhiệm đối với quyền, nghĩa vụ bầu cử

TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

(NLĐO) - Hai đơn vị mới được phường Tân Định thành lập góp phần hiện thực hóa mục tiêu gần dân, sát dân, bảo đảm cung ứng dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân

TPHCM: Phường Tân Định tổ chức cà phê sáng để lắng nghe người dân

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Tân Định khẳng định tinh thần của mô hình là lắng nghe để hành động, củng cố niềm tin của người dân và uy tín của chính quyền

mạng xã hội Tiktok TPHCM PHƯỜNG TÂN ĐỊNH tương tác với người dân ra mắt kênh YouTube và TikTok
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo