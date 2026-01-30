TPHCM: Phường Tân Định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên

Ngày 30-1, Đảng ủy phường Tân Định tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2026) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2026.





Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Định phát biểu ôn truyền thống; Ảnh: PHAN ANH

Trong đợt trao tặng này, Đảng bộ phường Tân Định có 26 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình cống hiến bền bỉ, kiên trung của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và địa phương.

Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM (phải) và ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Định, chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng; Ảnh: PHAN ANH



Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Định, nhấn mạnh những thành tựu mà đất nước và địa phương đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh đều có sự đóng góp to lớn, thầm lặng của các đảng viên lão thành.

Phường Tân Định trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng; Ảnh: PHAN ANH

Ông mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất tiên phong, gương mẫu; bằng kinh nghiệm quý báu và nhiệt huyết cách mạng, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, là "người truyền lửa" cho thế hệ đảng viên trẻ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Ra mắt kênh Youtube và TikTok của phường Tân Định

Cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Định, TPHCM ra mắt kênh Youtube và TikTok với chủ đề "Tân Định - Sức sống mới". Thông qua các nền tảng này, phường Tân Định kỳ vọng tạo ra kênh thông tin hai chiều, minh bạch, hiện đại, đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới trẻ trên không gian mạng.