Phường Tân Định rộn ràng Ngày hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Phường Tân Định rộn ràng Ngày hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình”

Huỳnh Như

(NLĐO) - Ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi đón Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Ngày 31-1, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định phối hợp cùng các tổ chức chính trị – xã hội phường tổ chức Ngày hội "Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình", thu hút hơn 600 người dân trên địa bàn tham gia.

Phường Tân Định tổ chức Ngày hội Xuân gắn kết Tết nghĩa tình 2026 - Ảnh 1.
Phường Tân Định tổ chức Ngày hội Xuân gắn kết Tết nghĩa tình 2026 - Ảnh 2.

Không khí ấm áp, nghĩa tình tại Ngày hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình” do phường Tân Định tổ chức

Không gian ngày hội rực rỡ sắc Xuân, rộn ràng và ấm áp với nhiều hoạt động phong phú, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. 

Người dân không chỉ vui Xuân, đón Tết mà còn được tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá; tham gia hoạt động thư pháp đầu Xuân với những lời chúc bình an, may mắn, an khang; chương trình "Áo dài 0 đồng"; thưởng thức các món ăn, nước uống mang đậm hương vị Tết hoàn toàn miễn phí…

Phường Tân Định tổ chức Ngày hội Xuân gắn kết Tết nghĩa tình 2026 - Ảnh 3.
Phường Tân Định tổ chức Ngày hội Xuân gắn kết Tết nghĩa tình 2026 - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Tân Định trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình”

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 600 phần quà Tết, mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt, trị giá hơn 800.000 đồng/phần. Đây là hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên và tri ân các hộ gia đình trên địa bàn phường, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người lao động và người dân có thu nhập thấp. 

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền và các đoàn thể địa phương, góp phần giúp người dân an tâm, phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Phường Tân Định tổ chức Ngày hội Xuân gắn kết Tết nghĩa tình 2026 - Ảnh 5.
Phường Tân Định tổ chức Ngày hội Xuân gắn kết Tết nghĩa tình 2026 - Ảnh 6.

Hội thi “Gian hàng ẩm thực Ngày Tết” thu hút 21 đơn vị tham gia, mang đến nhiều món ăn truyền thống, đậm hương vị Tết Việt

Song song với công tác chăm lo an sinh, Hội thi "Gian hàng ẩm thực Ngày Tết" diễn ra sôi nổi, trở thành điểm nhấn của ngày hội. 21 đơn vị tham gia đã mang đến các gian hàng được trang trí công phu, sáng tạo, giới thiệu nhiều món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, các loại mứt, chè và món ăn dân gian… góp phần tái hiện không khí Tết cổ truyền, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút đông đảo người dân tham quan, thưởng thức và cổ vũ.

Thông qua hội thi, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn phường được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sự kết nối bền chặt trong cộng đồng dân cư. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích, ghi nhận sự đầu tư công phu, tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị tham gia.

Hơn 900 triệu đồng chăm lo an sinh Xuân Bính Ngọ 2026

Thông tin về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, bà Nguyễn Đinh Minh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định, cho biết với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, đồng thời đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội để triển khai chuỗi hoạt động chăm lo Tết đồng bộ, thiết thực và kịp thời cho người dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch, phường Tân Định dự kiến chăm lo cho hơn 850 trường hợp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng, được huy động từ Quỹ "Vì người nghèo" và các nguồn xã hội hóa. Công tác chăm lo tập trung vào các nhóm đối tượng như: gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người cao tuổi neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng vũ trang, an ninh cơ sở… góp phần để mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình.

Bên cạnh việc trao tặng quà Tết, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phường còn triển khai Chương trình "Xuân yêu thương" với nhiều hoạt động chăm lo đa dạng, hướng tới mục tiêu "Vui tươi – An toàn – Tiết kiệm – Nghĩa tình".


Tin liên quan

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

(NLĐO)- Dự kiến Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

Hơn cả sự sẻ chia

Chương trình chăm lo Tết của Công đoàn TP HCM không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia tinh thần sâu sắc

Lãnh đạo TPHCM tặng quà Tết cho người lao động khó khăn ở phường An Đông

(NLĐO)- Dịp Tết 2026, hàng trăm người lao động, hộ khó khăn và gia đình chính sách đã nhận được sự chăm lo thiết thực từ lãnh đạo TPHCM và phường An Đông

chăm lo Tết PHƯỜNG TÂN ĐỊNH chăm lo an sinh tết nguyên đán bính ngọ Xuân Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo