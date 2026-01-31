Phường Tân Định rộn ràng Ngày hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình”

Ngày 31-1, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định phối hợp cùng các tổ chức chính trị – xã hội phường tổ chức Ngày hội "Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình", thu hút hơn 600 người dân trên địa bàn tham gia.

Không khí ấm áp, nghĩa tình tại Ngày hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình” do phường Tân Định tổ chức

Không gian ngày hội rực rỡ sắc Xuân, rộn ràng và ấm áp với nhiều hoạt động phong phú, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Người dân không chỉ vui Xuân, đón Tết mà còn được tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá; tham gia hoạt động thư pháp đầu Xuân với những lời chúc bình an, may mắn, an khang; chương trình "Áo dài 0 đồng"; thưởng thức các món ăn, nước uống mang đậm hương vị Tết hoàn toàn miễn phí…

Lãnh đạo phường Tân Định trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình”

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 600 phần quà Tết, mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt, trị giá hơn 800.000 đồng/phần. Đây là hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên và tri ân các hộ gia đình trên địa bàn phường, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người lao động và người dân có thu nhập thấp.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền và các đoàn thể địa phương, góp phần giúp người dân an tâm, phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Hội thi “Gian hàng ẩm thực Ngày Tết” thu hút 21 đơn vị tham gia, mang đến nhiều món ăn truyền thống, đậm hương vị Tết Việt

Song song với công tác chăm lo an sinh, Hội thi "Gian hàng ẩm thực Ngày Tết" diễn ra sôi nổi, trở thành điểm nhấn của ngày hội. 21 đơn vị tham gia đã mang đến các gian hàng được trang trí công phu, sáng tạo, giới thiệu nhiều món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, các loại mứt, chè và món ăn dân gian… góp phần tái hiện không khí Tết cổ truyền, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút đông đảo người dân tham quan, thưởng thức và cổ vũ.

Thông qua hội thi, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn phường được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sự kết nối bền chặt trong cộng đồng dân cư. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích, ghi nhận sự đầu tư công phu, tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị tham gia.

Hơn 900 triệu đồng chăm lo an sinh Xuân Bính Ngọ 2026 Thông tin về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, bà Nguyễn Đinh Minh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định, cho biết với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, đồng thời đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội để triển khai chuỗi hoạt động chăm lo Tết đồng bộ, thiết thực và kịp thời cho người dân trên địa bàn. Theo kế hoạch, phường Tân Định dự kiến chăm lo cho hơn 850 trường hợp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng, được huy động từ Quỹ "Vì người nghèo" và các nguồn xã hội hóa. Công tác chăm lo tập trung vào các nhóm đối tượng như: gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người cao tuổi neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng vũ trang, an ninh cơ sở… góp phần để mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình. Bên cạnh việc trao tặng quà Tết, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phường còn triển khai Chương trình "Xuân yêu thương" với nhiều hoạt động chăm lo đa dạng, hướng tới mục tiêu "Vui tươi – An toàn – Tiết kiệm – Nghĩa tình".



