TPHCM: Phường Tân Định xây dựng mô hình "phường số"

Ngày 18-12 đã diễn ra hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định, TPHCM.



Báo cáo tại hội nghị cho thấy Đảng ủy phường Tân Định đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là hai công trình "Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm tình hình nhân dân" và "Chuẩn hóa quy trình, thủ tục về công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số".

Quang cảnh hội nghị

Trang cộng đồng "Tân Định Gắn kết và Phát triển" được xác định là kênh truyền thông chính thức của Đảng bộ phường. Từ ngày thành lập 1-7-2025 đến nay, trang đã đạt hơn 2,24 triệu lượt xem và gần 372.000 lượt tương tác.

Đảng ủy phường cũng lãnh đạo việc sử dụng "Sổ tay Đảng viên điện tử". Bên cạnh đó, phường còn triển khai Ứng dụng SOS An ninh trật tự của Công an TPHCM, Ứng dụng Công dân số, Tân Định số… qua đó góp phần xây dựng mô hình "phường số".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM ghi nhận, biểu dương Đảng bộ phường Tân Định với 35 chỉ tiêu hoàn thành tốt, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Ông đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tư duy và hành động; thẳng thắn nhìn nhận khó khăn trong quá trình triển khai, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên; đẩy mạnh thi đua, nhân rộng mô hình hay, kịp thời khen thưởng, động viên.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Định phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Định - yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục giữ vững đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, khai thác hiệu quả lợi thế đô thị trung tâm, gắn phát triển kinh tế với văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch chất lượng cao; tăng cường quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, giữ vững trật tự, kỷ cương, xây dựng phường an toàn, văn minh, sạch đẹp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng nữa ông Lê Đức Thanh lưu ý.

Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thăng, Trưởng Công an phường Tân Định, cho biết trong năm 2025, lực lượng đã xử phạt 853 lượt vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông; triệt phá 3 điểm tệ nạn xã hội. Năm 2026, lực lượng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý triệt để các hành vi vi phạm lòng lề đường, trật tự đô thị, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, không để tái diễn tình trạng "chuồng cọp".



