Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lấy ý kiến người dân về việc đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) vừa ban hành công văn về việc đăng tải thông tin đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Theo nội dung công văn, căn cứ luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đăng tải thông tin để lấy ý kiến nhân dân trong việc đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, về thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Trong đó, giai đoạn tháng 8-2019 đến tháng 6-2024, ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an; từ tháng 1-2022 đến tháng 6-2024, ông là Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ.

Các ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (địa chỉ: số 37, phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh TP HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Bộ Tư lệnh TP HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

(NLĐO) - Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá Lực lượng vũ trang TP HCM là một trong những đơn vị tiêu biểu của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 về mọi mặt

Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, được tặng Huân chương Quân công hạng Ba

(NLĐO)- Trung tướng Tô Ân Xô được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

(NLĐO)- Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phải kết hợp hài hòa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thích ứng và chuyển giao công nghệ phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế.

Huân chương Nguyễn Duy Ngọc Huân chương Quân công Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo