Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng bộ UBND TP HCM tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 23-8

Sáng 23-8, Đảng bộ UBND TP HCM tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Nguyễn Văn Thọ - Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; ông Nguyễn Lộc Hà - Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP HCM. Đại hội còn có sự tham dự của thành viên Tổ công tác số 2 thuộc Thành ủy cùng gần 300 đại biểu.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bộ tư lệnh TP HCM trước phiên trù bị

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, ông Nguyễn Văn Được cho biết đến nay, đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó các tiểu ban, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về nội dung văn kiện, công tác nhân sự và công tác phục vụ để tổ chức Đại hội lần I của Đảng bộ UBND TP HCM.

"Từ những kinh nghiệm được đúc kết sau đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội các nhiệm kỳ trước, để nâng cao chất lượng và đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu, nội dung, chương trình đề ra của đại hội, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sĩ Thành phố, tôi đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 52.000 đảng viên, nhận thức sâu sắc phương châm đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", tích cực đóng góp vào thành công của đại hội"- ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu khai mạc phiên trù bị

Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, trọng tâm là báo cáo chính trị.

Tập trung cho các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu

Với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND lần thứ I, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được đề nghị các đại biểu đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt là về mục tiêu tổng quát, những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của Đảng ủy UBND TP HCM.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội. Theo đó, Đoàn chủ tịch gồm 7 thành viên gồm ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND TP HCM, chủ tịch đoàn và các phó bí thư Đảng ủy gồm ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Trần Văn Nam, ông Huỳnh Tân Định, ông Ngô Thành Tuấn.

Đại hội cũng thông qua nội quy, quy chế làm việc, chương trình làm việc của đại hội; chia tổ thảo luận văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP lần thứ I.