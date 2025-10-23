HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư phường Phú Nhuận: Dân vận khéo là chọn việc khó để làm

PHAN ANH

(NLĐO) - Mỗi phong trào dân vận khéo cần thực sự trở thành nguồn cảm hứng - trước hết là trong nội bộ cán bộ, đảng viên, từ đó lan tỏa ra cộng đồng dân cư

Sáng 23-10, Đảng ủy phường Phú Nhuận, TP HCM tổ chức hội nghị kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 – 15.10.2025) và tuyên dương tập thế, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2025.

Phát biểu ôn truyền thống, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Trần Huỳnh Nga cho biết phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm công tác Dân vận của Đảng, thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn phường đã phát triển sâu rộng, phong phú về nội dung, đa dạng cách thức thực hiện, đi vào cuộc sống của người dân, thu hút sự tham gia tích cực của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Từ đó đã phát huy giá trị nghĩa tình, bản chất vốn có của người dân TP HCM nói chung và Phú Nhuận nói riêng, giúp những giá trị đó được nhân lên nhiều lần, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Bí thư phường Phú Nhuận: Dân vận khéo là chọn việc khó để làm - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2025.

Ông Nguyễn Đông Tùng nhấn mạnh phường Phú Nhuận là cấp cơ sở - là nơi trực tiếp, gần dân nhất, vì vậy công tác dân vận phải luôn thiết thực, cụ thể và mang lại hiệu quả rõ ràng; không chỉ là thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn cần sự sáng tạo, truyền được cảm hứng, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng.

Bí thư phường Phú Nhuận: Dân vận khéo là chọn việc khó để làm - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trần Thị Mai Lý, chúc mừng các điển hình "Dân vận khéo" năm 2025

Theo ông Nguyễn Đông Tùng, dân vận khéo là chọn việc khó để làm. Công trình dân vận khéo chỉ thể hiện tấm lòng thôi chưa đủ, quan trọng là phải huy động được sức dân, khơi dậy tinh thần tham gia, đồng thuận của nhân dân cùng với hệ thống chính trị.

Để công tác dân vận khéo hiệu quả, ông Nguyễn Đông Tùng yêu cầu sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các lực lượng khác; qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của phường.

Mỗi hoạt động, mỗi phong trào dân vận khéo cần thực sự trở thành nguồn cảm hứng - trước hết là trong nội bộ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang của phường - từ đó lan tỏa ra cộng đồng dân cư.

Dịp này, UBND phường Phú Nhuận đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo"năm 2025.

TP HCM dân vận khéo công tác dân vận phường phú nhuận Bí thư phường Phú Nhuận chọn việc khó để làm
