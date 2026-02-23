HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bí thư Thành ủy Cần Thơ "xông đất" các đơn vị sản xuất, kinh doanh đầu năm mới

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy Cần Thơ kỳ vọng các đơn vị tiếp tục phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố trong năm 2026.

Ngày 23-2 (nhằm mùng 7 Tết), ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, ngân hàng và trường đại học trên địa bàn.

Bí thư thành ủy Cần Thơ chúc Tết , kỳ vọng phát triển kinh tế năm 2026 - Ảnh 1.

Bí thư thành ủy Cần Thơ chúc Tết , kỳ vọng phát triển kinh tế năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Tùng (thứ 2 từ trái sang), Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thăm Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu lương thực Ngọc Lợi

Bí thư thành ủy Cần Thơ chúc Tết , kỳ vọng phát triển kinh tế năm 2026 - Ảnh 3.

Bí thư thành ủy Cần Thơ chúc Tết , kỳ vọng phát triển kinh tế năm 2026 - Ảnh 4.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng quà cho lãnh đạo và người lao động Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu lương thực Ngọc Lợi

Đoàn đã đến chúc Tết tại Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu lương thực Ngọc Lợi, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Cần Thơ và Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu lương thực Ngọc Lợi, trong năm 2025, công ty xuất khẩu đạt 117.371 tấn gạo với kim ngạch 58,3 triệu USD.

Riêng Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Cần Thơ, tổng quy mô hoạt động của chi nhánh đạt 13.400 tỉ đồng và định hướng năm 2026 phấn đấu nâng quy mô lên 16.600 tỉ đồng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ "xông đất" các đơn vị sản xuất, kinh doanh đầu năm mới - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ "xông đất" các đơn vị sản xuất, kinh doanh đầu năm mới - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng "xông đất" Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Cần Thơ.

Bà Bùi Thị Bửu Tộc - Giám đốc Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Cần Thơ - kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua đó, tạo cơ sở để ngân hàng đồng hành, hỗ trợ vốn kịp thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của thành phố.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, đại diện Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho biết hiện trường có 970 viên chức, người lao động. Cuối năm 2025, theo bảng xếp hạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đứng thứ 2 trong khối ngành khoa học sức khỏe và đứng thứ 35 trong bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam năm 2026.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã chúc Tết các cán bộ, nhân viên, người lao động, giảng viên của 3 đơn vị. Ông Lê Quang Tùng bày tỏ vui mừng trước việc 3 đơn vị đã đạt thành tích trong năm 2025 và ghi nhận việc tham gia tích cực vào hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Bí thư thành ủy Cần Thơ chúc Tết , kỳ vọng phát triển kinh tế năm 2026 - Ảnh 5.
Bí thư thành ủy Cần Thơ chúc Tết , kỳ vọng phát triển kinh tế năm 2026 - Ảnh 6.
Bí thư thành ủy Cần Thơ chúc Tết , kỳ vọng phát triển kinh tế năm 2026 - Ảnh 7.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng chúc Tết và trồng cây tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ kỳ vọng trong năm 2026, doanh nghiệp, ngân hàng và trường đại học tiếp tục phát triển, góp phần đưa thành phố tăng trưởng 2 con số.

Cần Thơ Bí thư Thành ủy xông đất
    Thông báo