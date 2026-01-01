HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư Quảng Ninh ra cảng đón hơn 3.000 khách du lịch tàu biển "xông đất" đầu năm

Tr.Đức

(NLĐO)- Tàu Celebrity Solstice, quốc tịch Malta, mang theo 3.018 du khách quốc tế cùng 1.222 thành viên thủy thủ đoàn đến Quảng Ninh vào sáng 1-1.

Sáng 1-1, trong không khí rộn ràng chào đón năm mới, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức lễ đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên Celebrity Solstice, khởi đầu cho một mùa du lịch tàu biển 2026 sôi động.

Hơn 3.000 khách du lịch tàu biển "xông đất" Quảng Ninh đầu năm - Ảnh 1.

Du khách vui mừng sẵn sàng cho hành trình khám phá Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Tàu Celebrity Solstice, quốc tịch Malta, mang theo 3.018 du khách quốc tế cùng 1.222 thành viên thủy thủ đoàn. Phần lớn du khách đến từ châu Âu và châu Mỹ, những thị trường khách cao cấp, có mức chi tiêu lớn và yêu cầu cao về trải nghiệm, được xác định là phân khúc chiến lược của du lịch tàu biển quốc tế. Tàu dự kiến neo đậu tại Hạ Long đến hết ngày 1-1, tạo điều kiện để du khách tham quan, trải nghiệm di sản thiên nhiên thế giới và hòa nhịp không khí đầu năm mới tại Việt Nam.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã có mặt từ rất sớm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long để tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng những vị khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh trong năm 2026.

Lễ đón tiếp hơn 3.000 du khách quốc tế của tàu Celebrity Solstice diễn ra trong không khí nồng ấm và trang trọng với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh cùng Ban Quản lý Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Những bó hoa tươi thắm cùng các tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc đã trở thành món quà ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Nhiều người không giấu được sự phấn khích khi chọn Vịnh Hạ Long làm điểm khởi đầu cho hành trình năm mới của mình.

"Tôi rất xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của các bạn. Hy vọng trong chuyến đi này, tôi và gia đình có thể khám phá trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Chuyến du xuân đầu năm tại Hạ Long chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với chúng tôi"-Chị Junyu ( Mỹ) hào hứng chia sẻ.

Hơn 3.000 khách du lịch tàu biển "xông đất" Quảng Ninh đầu năm - Ảnh 2.

Hơn 3.000 khách du lịch tàu biển từ tàu Celebrity Solstice "xông đất" Quảng Ninh

Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đoàn khách tham gia khám phá Vịnh Hạ Long, Hà Nội, Hải Phòng. Hành trình được thiết kế hài hòa, kết nối giữa thiên nhiên kỳ vĩ, điểm đến giàu văn hóa, lịch sử mang đến cho du khách quốc tế trải nghiệm khó quên trong những ngày đầu năm mới.

Ông Bùi Quang Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, nói: "Chuyến tàu Celebrity Solstice cập cảng dự báo sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho mùa du lịch tàu biển 2026 nhiều kỳ vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp dịch vụ, cơ sở hạ tầng đón khách để du khách sẽ có những ấn tượng tốt đẹp, cảm xúc tích cực ngay khi đặt chân tới Hạ Long. Từ đó, dần mở rộng thị trường khách tàu biển cao cấp, gia tăng thời gian lưu trú và đóng góp thiết thực vào mục tiêu thu hút khách quốc tế đến Quảng Ninh trong năm 2026".

Hơn 3.000 khách du lịch tàu biển "xông đất" Quảng Ninh đầu năm - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với những vị khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh trong năm 2026

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón gần 90 chuyến tàu biển quốc tế, với khoảng 150.000 lượt khách, đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu. Con số này phản ánh rõ đà phục hồi mạnh mẽ và sự tăng trưởng bền vững của phân khúc du lịch tàu biển tại Quảng Ninh.

Sự kiện đón chuyến tàu biển đầu năm được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần đưa Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, hướng tới doanh thu du lịch khoảng 65.000 tỉ đồng. Đồng thời, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, ưu tiên dòng khách chất lượng cao, mức chi tiêu lớn và thời gian lưu trú dài, từng bước nâng tầm vị thế.

Tin liên quan

Tin vui cho người dân và khách du lịch ở xã đảo Lại Sơn, tỉnh An Giang

Tin vui cho người dân và khách du lịch ở xã đảo Lại Sơn, tỉnh An Giang

(NLĐO) - Trạm biến áp 110kV Lại Sơn ở tỉnh An Giang sẽ khai thác hiệu quả đường dây 110kV An Biên – Lại Sơn đã được đầu tư và đang vận hành cấp điện áp 22kV

Thác Pa Sỹ sạt lở nghiêm trọng, tạm dừng đón khách du lịch

(NLĐO) – Để đảm bảo an toàn, địa phương tạm dừng đón khách du lịch tại thác Pa Sỹ do sạt lở nghiêm trọng.

TP HCM: Công an phường Cầu Ông Lãnh "mạnh tay" với nạn chèo kéo khách du lịch

(NLĐO) - Ngoài Lực lượng 363 tuần tra khép kín, Công an phường Cầu Ông Lãnh sử dụng hơn 400 camera giám sát để xử lý các trường hợp chèo kéo khách du lịch

tỉnh Quảng Ninh du khách quốc tế khách du lịch quốc tế xông đất đầu năm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo