Sáng 1-1, trong không khí rộn ràng chào đón năm mới, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức lễ đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên Celebrity Solstice, khởi đầu cho một mùa du lịch tàu biển 2026 sôi động.

Du khách vui mừng sẵn sàng cho hành trình khám phá Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Tàu Celebrity Solstice, quốc tịch Malta, mang theo 3.018 du khách quốc tế cùng 1.222 thành viên thủy thủ đoàn. Phần lớn du khách đến từ châu Âu và châu Mỹ, những thị trường khách cao cấp, có mức chi tiêu lớn và yêu cầu cao về trải nghiệm, được xác định là phân khúc chiến lược của du lịch tàu biển quốc tế. Tàu dự kiến neo đậu tại Hạ Long đến hết ngày 1-1, tạo điều kiện để du khách tham quan, trải nghiệm di sản thiên nhiên thế giới và hòa nhịp không khí đầu năm mới tại Việt Nam.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã có mặt từ rất sớm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long để tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng những vị khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh trong năm 2026.

Lễ đón tiếp hơn 3.000 du khách quốc tế của tàu Celebrity Solstice diễn ra trong không khí nồng ấm và trang trọng với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh cùng Ban Quản lý Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Những bó hoa tươi thắm cùng các tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc đã trở thành món quà ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Nhiều người không giấu được sự phấn khích khi chọn Vịnh Hạ Long làm điểm khởi đầu cho hành trình năm mới của mình.

"Tôi rất xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của các bạn. Hy vọng trong chuyến đi này, tôi và gia đình có thể khám phá trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Chuyến du xuân đầu năm tại Hạ Long chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với chúng tôi"-Chị Junyu ( Mỹ) hào hứng chia sẻ.

Hơn 3.000 khách du lịch tàu biển từ tàu Celebrity Solstice "xông đất" Quảng Ninh

Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đoàn khách tham gia khám phá Vịnh Hạ Long, Hà Nội, Hải Phòng. Hành trình được thiết kế hài hòa, kết nối giữa thiên nhiên kỳ vĩ, điểm đến giàu văn hóa, lịch sử mang đến cho du khách quốc tế trải nghiệm khó quên trong những ngày đầu năm mới.

Ông Bùi Quang Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, nói: "Chuyến tàu Celebrity Solstice cập cảng dự báo sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho mùa du lịch tàu biển 2026 nhiều kỳ vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp dịch vụ, cơ sở hạ tầng đón khách để du khách sẽ có những ấn tượng tốt đẹp, cảm xúc tích cực ngay khi đặt chân tới Hạ Long. Từ đó, dần mở rộng thị trường khách tàu biển cao cấp, gia tăng thời gian lưu trú và đóng góp thiết thực vào mục tiêu thu hút khách quốc tế đến Quảng Ninh trong năm 2026".

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với những vị khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh trong năm 2026

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón gần 90 chuyến tàu biển quốc tế, với khoảng 150.000 lượt khách, đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu. Con số này phản ánh rõ đà phục hồi mạnh mẽ và sự tăng trưởng bền vững của phân khúc du lịch tàu biển tại Quảng Ninh.

Sự kiện đón chuyến tàu biển đầu năm được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần đưa Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, hướng tới doanh thu du lịch khoảng 65.000 tỉ đồng. Đồng thời, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, ưu tiên dòng khách chất lượng cao, mức chi tiêu lớn và thời gian lưu trú dài, từng bước nâng tầm vị thế.