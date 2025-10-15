Bí thư Thành ủy Hà Nội: Ban Chấp hành khóa mới dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo

Ngày 15-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội) đã khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã phát biểu khai mạc phiên trù bị.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc



Sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 15 đến ngày 17-10).

Theo chương trình, chiều nay (ngày 15-10), Đại hội sẽ tiến hành phiên trù bị để bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên chính thức diễn ra vào sáng mai (ngày 16-10).

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Bí thư Bùi Thị Minh Hoài nhiệt liệt chào mừng 550 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 50 vạn Đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố tham dự Đại hội.

Bí thư Bùi Thị Minh Hoài cho biết trong thời gian qua, cùng với việc quyết liệt lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và tổ chức sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp 2.130 tổ chức cơ sở Đảng và 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Các Tiểu ban, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện Đại hội, phương án nhân sự và công tác hậu cần, phục vụ để Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII được tổ chức theo kế hoạch đã được Bộ Chính trị phê duyệt.

Các đại biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước. Thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

4 nhiệm vụ chính của Đại hội

Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và gần 50 vạn Đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố, tích cực đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Để làm việc đó, Bí thư Bùi Thị Minh Hoài gợi mở về xây dựng văn kiện đại hội: Ngay sau khi có chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng văn kiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương. Dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được các tổ chức Đảng, các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia, trí thức, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô tham gia, đặc biệt dự thảo văn kiện đã được thảo luận, tham gia ý kiến tại Đại hội của 136 Đảng bộ trực thuộc thành phố.

Tại Đại hội lần này, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa, đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để Thủ đô bứt phá trong thời gian tới.

Các đại biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Bí thư Bùi Thị Minh Hoài, mỗi kỳ Đại hội, cùng với việc thảo luận các văn kiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phát triển trong thời gian tới thì việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã quyết nghị.

"Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, Thành ủy đã bám sát và thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự. Đề án nhân sự trình ra Đại hội đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt"- Bí thư Hà Nội nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố, nghiên cứu kỹ đề án, nghiên cứu kỹ cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là những đại biểu có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, đảm bảo Ban chấp hành Đảng bộ thành phố được Đại hội bầu ra là một tập thể mạnh, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo triển khai thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội; xứng đáng với vị thế, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của Thủ đô với đồng bào cả nước, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.