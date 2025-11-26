Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cần sớm phát hiện các "điểm nghẽn"

Sáng 26-11, HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thường kỳ (kỳ họp thứ 28).



Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết năm 2025, kinh tế Hà Nội ghi nhận sự bứt phá mạnh, 23/24 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch. GRDP ước tăng 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 641 ngàn tỉ đồng, tăng gần 22% so với 2024. Thu hút FDI đạt 4,1 tỉ USD, tăng 52%, tiếp tục là điểm sáng kinh tế và dẫn đầu cả nước.

Cùng với đó, hạ tầng đô thị, đặc biệt là các công trình vượt sông Hồng và các tuyến vành đai, được ưu tiên đầu tư, tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô. Lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục giữ vai trò trụ cột xuyên suốt, giúp Hà Nội 3 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo, đứng đầu chỉ số chuyển đổi số với nhiều nền tảng phục vụ người dân được đưa vào vận hành.

Trong công tác tổ chức bộ máy, Hà Nội đã triển khai đồng bộ việc tinh gọn hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền đô thị hai cấp, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số toàn trình, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Toàn cảnh kỳ họp

Nhiệm vụ từ giờ đến cuối năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu HĐND TP cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII thành chương trình công tác toàn khóa của HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Các cơ chế, chính sách cần được thể chế hóa thành chương trình, đề án, kế hoạch rõ ràng; đặt mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số ngay từ năm 2026, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh đó, triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác nhân sự cần chú trọng tỉ lệ chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, giáo dục… nhằm bảo đảm yêu cầu của Trung ương và đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

"Đây là những nội dung mới, rất quan trọng, đề nghị HĐND thành phố tập trung cao độ triển khai nhiệm vụ này. HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện thật tốt nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, đáp ứng yêu cầu của Trung ương, Thành ủy, tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân"- Bí thư Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND trong mô hình chính quyền hai cấp; rà soát, hướng dẫn bộ máy chính quyền cơ sở sau sắp xếp để bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả. Ngoài ra, coi công tác giám sát là kênh quan trọng để củng cố hoạt động của chính quyền hai cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh. HĐND thành phố cần tập trung giám sát những "điểm nghẽn", vấn đề trọng tâm của thành phố theo hướng thực chất - chủ động - hiệu quả, nắm bắt kịp thời kiến nghị của cử tri, đồng thời theo dõi đến cùng quá trình xử lý.

Theo Bí thư Nguyễn Duy Ngọc, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã ban hành nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể đến ngày 31-12, yêu cầu giải ngân đầu tư công, phân cấp - phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đạt kết quả rõ ràng.

"HĐND sẽ giám sát chủ động đối với các chỉ tiêu, các phân cấp, các nhiệm vụ và sớm phát hiện các "điểm nghẽn" có thể xảy ra trong quá trình thực hiện, chứ không phải chờ đến khi có các "điểm nghẽn". Đây là yêu cầu đối với giám sát thời gian tới, sẽ xác thực, rõ ràng, cụ thể hơn, chủ động hơn"- Bí thư Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.