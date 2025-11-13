HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết sẽ tập trung vào 5 trọng tâm ưu tiên, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Chiều nay 13-11, tại kỳ họp chuyên đề thứ 27, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức trung tập trung vào sự hài lòng người dân - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Thành ủy, HĐND Thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố; đặc biệt là niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Đức Trung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội phải trở thành "Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước; và đến năm 2045, hướng tới thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước.

"Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND TP, tôi sẽ cùng tập thể UBND TP nghiên cứu sâu, bàn bạc kỹ, chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần dấn thân, tận hiến, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của Thủ đô. Tôi nhận thức rằng, thành công của UBND TP không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân"- ông Nguyễn Đức Trung nói.

Tân chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết trước mắt, ông sẽ cùng tập thể UBND TP phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%. Cùng với đó, tập trung vào 5 trọng tâm ưu tiên.

Theo đó, cụ thể hóa, triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị khóa XIII; các nhiệm vụ theo phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội và tại các hội nghị làm việc với TP Hà Nội. Rà soát, hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy chức năng kiến tạo phát triển của chính quyền cơ sở gắn với tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho mọi hoạt động.

Bên cạnh đó, tạo đột phá về thể chế để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong nhiệm kỳ tới dựa trên động lực phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, với kinh tế số đóng góp ngày càng lớn trong GRDP. Tập trung phát triển giáo dục - đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, duy trì chất lượng giáo dục - đào tạo Thủ đô bền vững đứng đầu cả nước.

Ngoài ra, triển khai thực hiện 2 Quy hoạch lớn của thành phố, đồng thời rà soát, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề về phát triển đô thị, hạ tầng đô thị hiện đại - thông minh - xanh; tập trung xử lý 4 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập úng. Ưu tiên phát triển các không gian ngầm, công trình giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, nước sạch, không gian công cộng và các vùng động lực phát triển của Hà Nội.

Cùng với đó, xây dựng mô hình quản trị hiện đại với bộ máy hành chính liêm chính - chuyên nghiệp - trách nhiệm - sáng tạo, đặt người dân ở trung tâm của mọi chính sách. Nâng cao năng lực, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ…

Để biến mục tiêu phát triển Hà Nội thành hiện thực, theo ông Trung, việc này không chỉ đến từ quyết tâm của UBND TP, mà còn nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân Thủ đô. Do đó, trong thời gian tới, ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành Trung ương; sự phối hợp hiệu quả của các tỉnh, thành phố trên cả nước; sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cơ quan truyền thông, báo chí; sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự ủng hộ, chung sức của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Tập trung vào 5 trọng tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo - Ảnh 1.

Phát triển kinh tế Hà Nội Chủ tịch Hà Nội Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung
