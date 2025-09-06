HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TP HCM khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Các cơ quan, đơn vị có liên quan phải phối hợp thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Ngày 6-9, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang làm việc với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và khảo sát địa điểm để xem xét chọn nơi tổ chức Đại hội.

Bí thư Thành ủy TP HCM khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khảo sát địa điểm để xem xét chọn nơi tổ chức Đại hội. Ảnh: Văn Minh

Cùng dự buổi khảo sát có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. 

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM Phạm Hồng Sơn đã báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP HCM khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố- Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM trao đổi tại buổi khảo sát. Ảnh: Văn Minh

Lãnh đạo các sở, ban, ngành TP HCM đã báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị. Trong đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP HCM và Công an TP HCM cũng đã báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội...

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội khẩn trương rà soát tiến độ công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội vì thời gian chuẩn bị Đại hội không còn nhiều. Đồng thời cũng đề nghị phải phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thống nhất với các ý kiến góp ý, đề xuất của các thành viên trong Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị có liên quan phải phối hợp thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP HCM khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố- Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn Minh

Ông Trần Lưu Quang cũng lưu ý một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền, công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ Đại hội, đảm bảo an ninh trật tự... Sở KH-CN TP HCM lưu ý phải ứng dụng cao nhất công nghệ thông tin trong Đại hội theo nguyên tắc "tiện dụng, thực chất, không lãng phí".

Tin liên quan

Dời thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Dời thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

(NLĐO)- Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, đồng thời tạm dừng khánh thành nhiều công trình trọng điểm

Bí thư Nguyễn Văn Nên dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM xác định mục tiêu xây dựng TP HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 52.000 đảng viên

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đại hội đại biểu Đảng bộ thông tin tuyên truyền đảm bảo an ninh cơ sở vật chất Trang thiết bị công nghệ thông tin
