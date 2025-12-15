Bí thư Thành ủy TPHCM: Lòng tin của dân được củng cố từ những việc rất nhỏ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM: Lòng tin của dân được củng cố từ những việc rất nhỏ

PHAN ANH; Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ những việc dù rất nhỏ nhưng vì dân thì lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố

Ngày 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 2.

Lo cho dân từ những việc nhỏ

Tại phiên thảo luận Tổ số 1, ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Dầu Tiếng, thông tin Trung tâm hành chính công của xã hiện hoạt động hiệu quả, song địa phương vẫn tiếp tục đầu tư để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc rất nhỏ vì dân - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng nêu ý kiến tại phiên thảo luận

Cụ thể, chính quyền đề xuất đầu tư thêm mái che, tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ công việc; trang bị xe lăn, thiết kế lối đi riêng cho người khuyết tật. Đồng thời, vào mùa mưa, địa phương cũng chuẩn bị thêm 10 cây dù lớn tại các nhà xe để đón người dân vào làm việc.

Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc rất nhỏ vì dân - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trực tiếp ghi nhận và trả lời cụ thể các ý kiến của đại biểu

Lắng nghe, ghi nhận và trao đổi ngay sau phần ý kiến của đại biểu, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao những cách làm của địa phương trong chăm lo đời sống người dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Trần Lưu Quang bày tỏ sự xúc động trước những việc làm dù nhỏ nhưng rất cụ thể, thiết thực như lắp mái che, trang bị dù, xe lăn… để phục vụ người dân khi đến làm việc.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, nếu địa phương nào cũng làm được những việc như vậy, thể hiện rõ thái độ và tấm lòng vì dân từ những việc rất nhỏ, thì lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố.

Giải bài toán "cán bộ chỗ thừa chỗ thiếu"

Bên cạnh đó, các đại biểu còn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó nổi lên tình trạng thừa - thiếu cán bộ, công chức ở một số phường, xã.

Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc rất nhỏ vì dân - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông, nêu khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Nêu thực trạng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hạnh Thông, cho rằng hiện có hai vấn đề lớn là đội ngũ cán bộ, công chức và điều kiện cơ sở vật chất.

Theo ông, việc bố trí cán bộ, công chức cần tuân thủ khung định biên, song cũng cần có độ mở linh hoạt, nhất là đối với những địa phương có dân số đông, số lượng đảng viên sinh hoạt lớn.

Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc rất nhỏ vì dân - Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết TPHCM đang sắp xếp cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu

Chia sẻ tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết UBND TPHCM vừa ban hành Đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, thực trạng biên chế hiện nay cho thấy TPHCM đang bố trí thừa 1.052 công chức nhưng đồng thời lại thiếu 935 công chức. Để giải quyết tình trạng trên, UBND TPHCM đã đề ra 5 nhóm giải pháp, trong đó có phương án sắp xếp cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết việc triển khai đề án hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình sắp xếp, khối lượng công việc tại cơ sở tăng lên, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh khiến những địa phương có cán bộ, công chức dư không muốn điều chuyển vì cần người để đảm đương công việc.

Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc rất nhỏ vì dân - Ảnh 5.

Quang cảnh phiên thảo luận Tổ số 1

Trao đổi thêm, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết về nguyên tắc, việc bố trí cán bộ, công chức vẫn phải chấp hành các quy định cứng, dù TPHCM có đặc thù là địa bàn rộng, dân số đông, số lượng đảng viên lớn.

Theo ông, tổng thể hiện nay thành phố vẫn đang dư biên chế, nên không thể xin thêm mà phải bố trí cho đúng mức được giao. Ông cũng đánh giá cao sự dũng cảm của TPHCM khi xây dựng và đề xuất đề án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu.

Trước những khó khăn mà Giám đốc Sở Nội vụ nêu, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở Sở Nội vụ cần làm việc cụ thể với từng địa phương để thống nhất lộ trình, bảo đảm sự cân đối, hài hòa trong tổng thể chung, có sự chia sẻ giữa nơi thừa và nơi thiếu, cũng như với đội ngũ đang công tác.

Ông lưu ý đề án hiện mới dựa trên số lượng định tính, chưa phản ánh đầy đủ việc đội ngũ cán bộ đã làm được gì. Vì vậy, không nên chỉ chuyển, bố trí cán bộ, công chức để có con số báo cáo.

"Bây giờ đào tạo là quan trọng nhất. Đừng nghĩ đi học là để lấy bằng, mà học là phải biết làm. Cái chính là biết làm và mỗi ngày làm phải giỏi hơn" - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Theo ông, "cứu cánh" cho bài toán này là phải thực sự đẩy mạnh chuyển đổi số, phân công, phân nhiệm đúng người, đúng việc; đồng thời chú trọng đào tạo để cán bộ làm việc hiệu quả hơn, đòi hỏi sự nỗ lực chung của cả hệ thống.

Một số hình ảnh tại phiên thảo luận Tổ số 1:

Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc rất nhỏ vì dân - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại phiên thảo luận

Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc rất nhỏ vì dân - Ảnh 7.

Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh phát biểu tại phiên thảo luận

Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc rất nhỏ vì dân - Ảnh 8.

Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Võ Huy Hoàng phát biểu tại phiên thảo luận

Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc rất nhỏ vì dân - Ảnh 9.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tây Thạnh Đào Minh Chánh phát biểu tại phiên thảo luận

Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động trước những việc rất nhỏ vì dân - Ảnh 10.

Đại biểu tham dự Tổ thảo luận số 1

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO)- Đến thời điểm này, TPHCM nằm trong nhóm địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao hơn mức bình quân của cả nước.

Bí thư Thành ủy TP HCM nêu 3 nguyên tắc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(NLĐO) - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh phải "quyết liệt" phòng, chống. Nếu không sẽ "sinh chuyện", nguy cơ mất cán bộ.

Giữ đất cho dân - tầm nhìn của Bí thư Thành ủy TP HCM

(NLĐO) - TP HCM chọn phát triển vì con người, thể hiện tầm nhìn của một TP muốn lớn lên bằng ký ức, lòng nhân ái và khát vọng trở thành đô thị đáng sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM ông Trần Lưu Quang xúc động TPHCM việc nhỏ vì dân Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo