Bí thư Thành ủy TPHCM: Lòng tin của dân được củng cố từ những việc rất nhỏ

Ngày 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 2.

Lo cho dân từ những việc nhỏ

Tại phiên thảo luận Tổ số 1, ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Dầu Tiếng, thông tin Trung tâm hành chính công của xã hiện hoạt động hiệu quả, song địa phương vẫn tiếp tục đầu tư để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng nêu ý kiến tại phiên thảo luận

Cụ thể, chính quyền đề xuất đầu tư thêm mái che, tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ công việc; trang bị xe lăn, thiết kế lối đi riêng cho người khuyết tật. Đồng thời, vào mùa mưa, địa phương cũng chuẩn bị thêm 10 cây dù lớn tại các nhà xe để đón người dân vào làm việc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trực tiếp ghi nhận và trả lời cụ thể các ý kiến của đại biểu

Lắng nghe, ghi nhận và trao đổi ngay sau phần ý kiến của đại biểu, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao những cách làm của địa phương trong chăm lo đời sống người dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Trần Lưu Quang bày tỏ sự xúc động trước những việc làm dù nhỏ nhưng rất cụ thể, thiết thực như lắp mái che, trang bị dù, xe lăn… để phục vụ người dân khi đến làm việc.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, nếu địa phương nào cũng làm được những việc như vậy, thể hiện rõ thái độ và tấm lòng vì dân từ những việc rất nhỏ, thì lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố.

Giải bài toán "cán bộ chỗ thừa chỗ thiếu"

Bên cạnh đó, các đại biểu còn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó nổi lên tình trạng thừa - thiếu cán bộ, công chức ở một số phường, xã.

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Hạnh Thông, nêu khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Nêu thực trạng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hạnh Thông, cho rằng hiện có hai vấn đề lớn là đội ngũ cán bộ, công chức và điều kiện cơ sở vật chất.

Theo ông, việc bố trí cán bộ, công chức cần tuân thủ khung định biên, song cũng cần có độ mở linh hoạt, nhất là đối với những địa phương có dân số đông, số lượng đảng viên sinh hoạt lớn.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết TPHCM đang sắp xếp cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu

Chia sẻ tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết UBND TPHCM vừa ban hành Đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, thực trạng biên chế hiện nay cho thấy TPHCM đang bố trí thừa 1.052 công chức nhưng đồng thời lại thiếu 935 công chức. Để giải quyết tình trạng trên, UBND TPHCM đã đề ra 5 nhóm giải pháp, trong đó có phương án sắp xếp cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết việc triển khai đề án hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình sắp xếp, khối lượng công việc tại cơ sở tăng lên, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh khiến những địa phương có cán bộ, công chức dư không muốn điều chuyển vì cần người để đảm đương công việc.

Quang cảnh phiên thảo luận Tổ số 1

Trao đổi thêm, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết về nguyên tắc, việc bố trí cán bộ, công chức vẫn phải chấp hành các quy định cứng, dù TPHCM có đặc thù là địa bàn rộng, dân số đông, số lượng đảng viên lớn.

Theo ông, tổng thể hiện nay thành phố vẫn đang dư biên chế, nên không thể xin thêm mà phải bố trí cho đúng mức được giao. Ông cũng đánh giá cao sự dũng cảm của TPHCM khi xây dựng và đề xuất đề án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu.

Trước những khó khăn mà Giám đốc Sở Nội vụ nêu, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở Sở Nội vụ cần làm việc cụ thể với từng địa phương để thống nhất lộ trình, bảo đảm sự cân đối, hài hòa trong tổng thể chung, có sự chia sẻ giữa nơi thừa và nơi thiếu, cũng như với đội ngũ đang công tác.

Ông lưu ý đề án hiện mới dựa trên số lượng định tính, chưa phản ánh đầy đủ việc đội ngũ cán bộ đã làm được gì. Vì vậy, không nên chỉ chuyển, bố trí cán bộ, công chức để có con số báo cáo.

"Bây giờ đào tạo là quan trọng nhất. Đừng nghĩ đi học là để lấy bằng, mà học là phải biết làm. Cái chính là biết làm và mỗi ngày làm phải giỏi hơn" - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Theo ông, "cứu cánh" cho bài toán này là phải thực sự đẩy mạnh chuyển đổi số, phân công, phân nhiệm đúng người, đúng việc; đồng thời chú trọng đào tạo để cán bộ làm việc hiệu quả hơn, đòi hỏi sự nỗ lực chung của cả hệ thống.

Một số hình ảnh tại phiên thảo luận Tổ số 1:

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại phiên thảo luận

Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh phát biểu tại phiên thảo luận

Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Võ Huy Hoàng phát biểu tại phiên thảo luận

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tây Thạnh Đào Minh Chánh phát biểu tại phiên thảo luận