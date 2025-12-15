Thông điệp "3 không" của Bí thư Thành ủy TPHCM

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả, hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc.



Nghị quyết mới - "cơ hội bằng kim cương" cho sự phát triển của thành phố

Phát biểu bế mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá hội nghị đã đạt kết quả tích cực, hoàn thành đầy đủ các nội dung chương trình đề ra. Sáu văn kiện trình hội nghị cơ bản nhận được sự đồng thuận của các đại biểu.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 15-12; Ảnh: DUY PHÚ

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Một điểm cộng đáng kể là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu hoạt động hiệu quả, các địa phương đã chủ động sắp xếp đội hình phù hợp với mô hình mới.

"Qua thăm dò, đa số người dân đồng thuận với cách làm này khi thủ tục hành chính được rút gọn, phương thức phục vụ có chuyển biến rõ rệt" - Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay.

Đáng chú ý, thời gian qua có sự thay đổi rất lớn về thể chế, cơ chế và quy định. Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng chưa bao giờ thành phố có điều kiện thuận lợi như hiện nay, với thủ tục đơn giản hơn, phân cấp mạnh mẽ hơn và nhiều chính sách đặc thù mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc hội nghị

Trong đó, Nghị quyết thay thế Nghị quyết 98/2023/QH15 vừa được Quốc hội thông qua được xem là "phiên bản mới" với nhiều nội dung đột phá.

Cụ thể, cơ chế TOD cho phép thành phố giữ lại 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất dọc các tuyến giao thông để đầu tư phát triển; chỉ thực hiện một quy hoạch chung thay vì nhiều loại quy hoạch như trước đây; xác định rõ nhà đầu tư chiến lược với thủ tục thông thoáng; hình thành khu thương mại tự do tại khu vực Cái Mép Hạ với quy mô lớn, mở ra cơ hội thu hút đầu tư và tạo giá trị gia tăng cho tăng trưởng.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định đây là "cơ hội bằng kim cương" để thành phố phát triển.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ rõ chính quyền địa phương vẫn còn lúng túng trong quá trình thực hiện, nhất là khi khối lượng công việc tăng mạnh, trong khi việc phân chia lại "đội hình" từ quận, huyện cũ không phải nơi nào cũng giữ được cán bộ có năng lực, am hiểu công việc.

Nghiên cứu cơ chế thưởng ngân sách cho địa phương làm tốt

Về nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Thành ủy TPHCM xác định 2 nhóm nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là giữ cho thành phố bình yên; giải quyết các tồn tại; nhất là 4 vấn đề mà Tổng Bí thư đã gợi ý tại Đại hội vừa qua, gồm: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm không khí và phấn đấu xây dựng một thành phố không ma túy; cùng hàng loạt dự án tồn đọng và bức xúc của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng các tập thể nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Thứ hai là tập trung xây dựng TPHCM phát triển với tư cách là đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước, nơi ứng dụng những tiến bộ của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trung tâm về văn hóa, trung tâm về văn minh đô thị.

"Tất cả những điều chúng ta làm chỉ có một mục tiêu. Đó là nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp coi TPHCM là mảnh đất đầu tư, sinh lợi" - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.



Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có tâm thế mới, tư duy mới, dũng cảm hơn, linh hoạt hơn và trách nhiệm hơn; đồng thời phối hợp với nhau tốt hơn. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, nghị quyết, chương trình, quy chế đã có, vấn đề quan trọng còn lại là làm như thế nào. "Nguyên tắc là phải chắt chiu thời gian, hành động quyết liệt ngay từ đầu năm 2026 và tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án đầu tư, tạo cảm hứng cho mọi người nỗ lực phấn đấu" - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nói.

Để thực hiện mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi ý 9 nhóm việc trọng tâm. Đầu tiên, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng ủy UBND TPHCM xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Nghị quyết 260; tranh thủ triển khai ngay và "ứng xử" với Nghị quyết mới một cách hiệu quả nhất.

Cùng với đó, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM cần mạnh dạn đề xuất cơ chế đặc thù trong thẩm quyền thành phố và Trung ương

Đối với những dự án trọng điểm, đề nghị Đảng ủy UBND TPHCM tham mưu để Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công các ủy viên cụ thể, chịu trách nhiệm phụ trách, giao khoán làm cho xong.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng các cá nhân nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu rà soát, thống kê, số hóa toàn bộ tài sản công, nhất là nhà, đất trên địa bàn, xem đây là nguồn lực rất lớn để ưu tiên cho y tế, giáo dục, cây xanh, thực hiện những hợp đồng theo phương thức BT.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh xây dựng quy hoạch chung theo tinh thần Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 98; có giải pháp giãn dân hợp lý; tiếp tục làm mạnh công tác cán bộ theo nguyên tắc chọn người vì việc, dân chủ - lắng nghe - không bảo thủ với mong muốn có một đội hình mạnh nhất; cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an ninh năng lượng, không để thiếu điện trong mọi tình huống.

Cuối cùng, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng ủy UBND TPHCM nghiên cứu 3 việc: nghiên cứu cơ chế thưởng ngân sách trong năm tiếp theo cho địa phương làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm; đề xuất chỉ tiêu phát triển cây xanh tập trung cho khu vực đô thị; xây dựng một phương thức giải đáp vướng mắc cho cơ sở kịp thời, theo từng ngành.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị trong toàn hệ thống chính trị thành phố thống nhất tinh thần: việc gì khó không né tránh, việc gì mới không chờ, việc gì liên quan lẫn nhau không đùn đẩy. "Mọi người ý thức và làm đúng 3 điều này, tôi tin chúng ta sẽ thành công" - Bí thư Thành ủy TPHCM đúc kết.