Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Cán bộ phải dấn thân, làm đúng vai, đúng việc

PHAN ANH - LÊ VĨNH

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang yêu cầu tâm thế, tư duy, định hướng của mỗi cán bộ, đảng viên là phải dấn thân

Ngày 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

TP HCM thực hiện Nghị quyết 18 đạt được nhiều kết quả

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đánh giá thành phố thực hiện Nghị quyết 18 đạt được nhiều kết quả, một số việc đứng đầu cả nước.

Đơn cử như việc sắp xếp các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Ở TP HCM, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố sắp xếp được 16%; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở đạt 26% - bình quân khoảng 21%, cao gấp gần 3 lần cả nước (bình quân cả nước 7,5%). 

Bí thư Trần Lưu Quang: Cán bộ phải dấn thân, đúng vai, đúng việc - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Điểm sáng nữa là sự hoạt động quên mình của đội ngũ cán bộ, công chức tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Ông Trần Lưu Quang cho biết từ khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP HCM, ông đã khảo sát một số trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và thấy có nơi mỗi ngày phải giải quyết 300-400 hồ sơ. Đây là khối lượng rất lớn, cán bộ, công chức phải làm đến tối mới xong việc. Cùng với đó là những khó khăn vì không phải ai cũng quen việc do còn nhiều cái mới; đường truyền mạng đôi lúc gặp trục trặc…

"Với quy mô hiện nay của thành phố, khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều công việc vừa lớn, vừa khó thì nhiều người xứng đáng được tôn vinh" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả sắp xếp chưa đồng đều; có nơi tốt, nơi chưa tốt.

Đề cao vai trò người đứng đầu

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, thực tiễn đã chứng minh việc sắp xếp theo Nghị quyết 18 là hướng tới cách quản trị hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Do đó, tâm thế, tư duy, định hướng của mỗi cán bộ, đảng viên là phải dấn thân.

Từ những kết quả bước đầu, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu thời gian tới tiếp tục thực hiện quyết liệt, hoàn chỉnh dần. Song song đó, phải đề cao vai trò người đứng đầu; việc của ai người đó làm, đúng vai đúng việc và có kế hoạch chi tiết, cụ thể; đồng thời có phương thức kiểm tra việc thực hiện.

Bí thư Trần Lưu Quang: Cán bộ phải dấn thân, đúng vai, đúng việc - Ảnh 2.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18

Bí thư Trần Lưu Quang: Cán bộ phải dấn thân, đúng vai, đúng việc - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, hiện nay, với việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số thì việc này không khó. Ví dụ, một công việc hay kế hoạch nào đó, có thể lập sơ đồ Gantt để kiểm tra, hệ thống sẽ tự báo khi trễ hạn.

Như vậy, mọi việc trở nên minh bạch, ai cũng biết phần việc của mình, biết rõ trách nhiệm của mình ở đâu. Nếu mình làm không xong, người khác cũng biết ngay. Khi mọi người cùng tham gia, cùng theo dõi thì ai cũng có ý thức để "chạy" cho công việc tiến lên.

Với những nội dung thuộc thẩm quyền của TP HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị cấp thành phố cần vào cuộc để giải quyết. Như việc đền bù, giải phóng mặt bằng, dù đã giao thẩm quyền cho chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu nhưng vẫn phải có sự vào cuộc từ cấp thành phố.

"Tinh thần là địa phương vướng gì thì thành phố phải lo" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh. Ông yêu cầu việc gì mà hướng dẫn chưa kịp, nếu thuộc thẩm quyền của thành phố thì thành phố phải hướng dẫn rõ. Bên cạnh đó, cấp phường, xã cũng phải nắm rõ các quy định, hướng dẫn để thực hiện.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang giao Đảng ủy UBND TP HCM lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường có đường dây nóng, có địa chỉ cụ thể để hỗ trợ phường, xã; thậm chí có thể ứng dụng ChatGPT.

Bí thư Thành ủy TP HCM còn gợi ý các phường, xã chủ động trao đổi với nhau để học tập kinh nghiệm, sát sườn với thực tiễn, để khi xử lý sẽ hay hơn, kịp thời hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đa dạng, thực chất, nếu cần thiết thì "cầm tay chỉ việc".

Để tạo điều kiện cho phường, xã, đặc khu hoạt động ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố sẽ rà soát lại hiện trạng các trụ sở hiện nay, để tính toán sắp xếp lại hợp lý nhất, cố gắng có chỗ làm việc đàng hoàng cho cán bộ, công chức; đồng thời đẩy mạnh việc trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở.

Tại hội nghị, Thành ủy TP HCM đã trao bằng khen cho 66 tập thể và 104 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18.


Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung.

Thủ tướng: Cán bộ phải tận tâm cống hiến, biết hy sinh

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong giai đoạn phát triển hiện nay, người Thanh Hóa càng phải biết hy sinh, cán bộ càng phải tận tâm cống hiến

Lương cán bộ xã rất thấp, cần giải pháp giữ chân

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế lương cán bộ cấp xã thấp, đi làm xa, điều kiện khó khăn và đề nghị cải thiện chế độ để giữ chân cán bộ cơ sở.

