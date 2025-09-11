Phát triển mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Úc

Chiều 10-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Tổng Bí thư bày tỏ hy vọng với quyết tâm chính trị cao của cả hai bên, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đối tác tin cậy

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Úc và nhấn mạnh Úc là một đối tác tin cậy của Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh Úc hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam triển khai những chính sách then chốt để đạt hai mục tiêu 100 năm, bước vào kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng hơn nữa hợp tác về phát triển nguồn nhân lực và lao động, nhất là lao động kỹ thuật cao cũng như các chuyên gia, nhà khoa học. Tổng Bí thư cũng mong muốn hai nước triển khai các chương trình hợp tác hiện có về khoa học - công nghệ và mở rộng trao đổi nhân tài, tạo điều kiện cho các nhà khoa học và doanh nhân trẻ hai nước giao lưu, hợp tác trong những lĩnh vực tiên phong. Tổng Bí thư đánh giá đây là lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng, đặc biệt quan trọng do Úc có lợi thế về nghiên cứu khoa học và Việt Nam đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác hướng tới việc phát triển xanh, bền vững.

Toàn quyền Úc nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất của Úc, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực để hướng đến một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.

Hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỉ USD

Tại hội đàm cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Úc Sam Mostyn nhất trí duy trì trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và hợp tác giữa các địa phương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: HỮU HƯNG

Hai bên cho rằng hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột quan trọng, Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo sĩ quan, hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt là giúp vận chuyển các bệnh viện dã chiến đến phái bộ tại Nam Sudan. Chủ tịch nước đánh giá cao và ghi nhận hỗ trợ hiệu quả của Úc thông qua nhiều sáng kiến như chương trình phát triển nguồn nhân lực, hợp tác thông qua Trung tâm Việt Nam - Úc đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng mô hình quản trị công hiệu quả và phát triển giáo dục quyền con người tại Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị Úc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp cao ở trung ương và địa phương, đặc biệt là đào tạo giáo viên, giảng viên, kết nối chương trình đào tạo giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của hai nước.

Toàn quyền Úc đánh giá cao đóng góp quan trọng của cộng đồng 350.000 người Việt tại Úc, gần 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Úc và 17.000 sinh viên, công dân Úc đang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam. Nhấn mạnh giao lưu nhân dân sâu sắc là nền tảng vững chắc của quan hệ song phương, hai bên đồng thuận triển khai mạnh mẽ hơn các biện pháp để tăng cường hợp tác kinh tế, hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỉ USD và tăng gấp đôi đầu tư song phương trong những năm tới, gia tăng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thế mạnh của nhau. Nhất trí khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, nhà khoa học hai nước hợp tác xây dựng các dự án nghiên cứu chung, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, công nghệ vi sinh.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Úc tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ lập trường, nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Mở rộng hợp tác kinh tế xanh, kinh tế số

Hội kiến Toàn quyền Úc Sam Mostyn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Úc hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phát triển trung tâm dữ liệu quốc gia; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Việt Nam; tiếp tục khuyến khích các trường đại học mở rộng phân hiệu tại Việt Nam và tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng hơn 300.000 người Việt tại Úc. Toàn quyền Sam Mostyn nhấn mạnh Úc xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong gìn giữ hòa bình và ổn định ở khu vực; khẳng định cam kết của Úc trong việc đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Hội kiến Toàn quyền Úc Sam Mostyn chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước mở rộng trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban của Quốc hội và các nhóm nghị sĩ; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đề nghị Úc tăng ngân sách viện trợ, mở rộng chương trình học bổng chính phủ cho sinh viên, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Việt Nam.

Toàn quyền Úc cho biết Úc sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục cấp ODA và hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, giúp Việt Nam đạt các mục tiêu tăng trưởng.

Chia sẻ tri thức Cùng ngày, Toàn quyền Úc Sam Mostyn đã tiếp, làm việc với GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, đặc biệt là cải cách khu vực công, chia sẻ tri thức giữa các nhà lãnh đạo cấp cao, hợp tác giáo dục và phát triển, nhằm hướng tới những ưu tiên chung trong thời gian tới; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Úc; các hoạt động trong khuôn khổ dự án "Thành lập và nâng cao năng lực của Trung tâm Việt - Úc" tại học viện.



