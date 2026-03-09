Bí thư Thành ủy TPHCM cảnh báo nguy cơ trẻ em lệ thuộc điện thoại thông minh

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM, đã tiếp xúc cử tri phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú vào chiều 9-3.



Sau khi cử tri nêu ý kiến, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã thay mặt tổ đại biểu ghi nhận. Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết khi đã hứa với cử tri thì phải nỗ lực thực hiện. "Đã hứa gì thì cố gắng làm cho bằng được" - ông khẳng định và nói tinh thần đó cũng là trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri.

Làm luật phải có "tuổi thọ" đủ dài

Liên quan đến góp ý của cử tri về công tác xây dựng pháp luật, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng luật cần có "tuổi thọ" đủ dài. Muốn vậy phải đánh giá tác động thật kỹ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng trong thực tế nhiều khi Quốc hội chịu áp lực phải ban hành luật sớm để tạo hành lang pháp lý cho xã hội phát triển.

"Nếu không có luật thì không có cơ sở để làm, nên đôi khi việc đánh giá tác động cũng chưa được trọn vẹn" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ. Bên cạnh đó, do điều kiện phát triển của các địa phương khác nhau nên có những quy định nếu phù hợp với TPHCM thì chưa chắc phù hợp với các địa phương khác.

Vì vậy, cần mở rộng phạm vi nghiên cứu, đánh giá toàn diện hơn và đẩy mạnh phân cấp mạnh mẽ cho địa phương. "Trước đây, do tắc đường cho nên một số con đường nhất định, ngã tư nhất định có biển báo "xe gắn máy được phép rẽ phải khi đèn đỏ". Việc này có thể giảm tắc đường nhưng cũng gây nguy cơ tai nạn giao thông cho người băng qua đường" - Bí thư Thành ủy TPHCM nêu ví dụ.

Ông nhìn nhận trên tổng thể nhiều yếu tố, chọn phương án đó thì bớt tắc đường. Nếu luật quy định cứng rằng đèn đỏ phải dừng hoàn toàn thì có khi không giải quyết được câu chuyện mang tính tình thế khi đường xá chưa đủ rộng mà lưu lượng xe quá đông.

Do đó, nếu quy định cứng sẽ khó nên cách tốt nhất là phân cấp mạnh cho địa phương. Vừa có khung quy định chung nhưng linh hoạt, phù hợp với từng địa phương. "TPHCM là một trong những địa phương được phân cấp mạnh mẽ nhất. Sắp tới, có khả năng thành phố sẽ đề xuất những chính sách mới để phân cấp mạnh hơn nữa, toàn diện hơn nữa cho thành phố" - Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết.

Nhiều hệ lụy từ không gian mạng

Trước băn khoăn của cử tri về tình trạng lừa đảo qua mạng và những hệ lụy từ không gian mạng, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng cùng với việc hoàn thiện pháp luật, mỗi gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình.

"Điện thoại thông minh và mạng xã hội đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Bây giờ một ngày không có điện thoại thì thấy thiếu một phần của cuộc sống. Từ mua bán đến liên lạc, lướt mạng xã hội… tất cả đều gắn với chiếc điện thoại" - ông Trần Lưu Quang nêu thực tế và khẳng định đây là xu thế không thể đảo ngược, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động không mong muốn, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo ông, người lớn có thể nhận thức được những rủi ro, nhưng trẻ em thì rất dễ bị ảnh hưởng. Hiện nay, nhiều gia đình cho con sử dụng điện thoại từ rất sớm. "Có khi mới lớp 4, lớp 5 đã có điện thoại riêng, các cháu xem gì thì người lớn cũng không biết, thậm chí nhân cách các cháu có thể bị ảnh hưởng" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Ông cho rằng pháp luật chỉ tạo ra khung quy định, còn việc ứng xử với công nghệ ra sao phụ thuộc vào mỗi gia đình. "Nếu mình không chú ý, nhiều khi phải trả giá rất đắt" - ông cảnh báo và cho biết thực tế đã có những trường hợp trẻ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật hoặc tệ nạn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố sẽ nỗ lực chăm lo tốt hơn cho trẻ em, từ môi trường học tập đến các điều kiện xã hội. Nhưng ông cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc đồng hành, giáo dục con em.

Theo ông, khi còn nhỏ, thời gian trẻ ở nhà nhiều hơn ở trường, đặc biệt ở lứa tuổi lớp 5 đến lớp 8 - giai đoạn tâm lý dễ nổi loạn, nhiều khi cha mẹ nói một đằng, các em lại làm ngược lại. Nếu không quan tâm kịp thời, khi con cái vướng vào tệ nạn như ma túy hay vi phạm pháp luật, nhiều bậc phụ huynh mới tiếc nuối rằng "giá như trước đây mình quan tâm nhiều hơn".

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho biết sau khi mở rộng không gian phát triển với các khu vực lân cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, một số nơi đang thiếu trường học. Thành phố sẽ sớm có giải pháp để khắc phục tình trạng này.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực làm tốt phần trách nhiệm của mình, nhưng cũng mong bà con chia sẻ và cùng chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ, để các em có đủ điều kiện trở thành những người chủ tương lai của đất nước" - ông nói.

Hai nhiệm vụ lớn của thành phố

Về cải cách thủ tục hành chính, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố đang hướng đến mục tiêu nhiều thủ tục hành chính thực hiện hoàn toàn trực tuyến. "Tôi hy vọng một ngày nào đó, bà con làm giấy tờ, kể cả sổ đỏ không cần phải lên phường. Tất cả có thể làm trên điện thoại vì đã có cơ sở dữ liệu đất đai" - ông chia sẻ.

Ông nói thêm: "Ngày trước có tình trạng "cò" đứng trước cổng cơ quan, hỏi muốn làm nhanh thì đưa vài triệu đồng. Bây giờ, cách làm thay đổi những chuyện như vậy sẽ không còn nữa. Khi chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ ngày càng thuận lợi hơn cho người dân".

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, hiện địa phương đang tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ lớn là giải quyết những tồn tại kéo dài và triển khai những nhiệm vụ phát triển mới xứng tầm với vị thế của thành phố mang tên Bác.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho biết tình hình an ninh trật tự của thành phố thời gian qua được cải thiện rõ rệt. "Nhiều cơ quan ngoại giao, du khách quốc tế nói với tôi rằng bây giờ đi ban đêm ở khu vực trung tâm TPHCM rất an tâm, không còn lo bị giật túi xách hay điện thoại như trước" - ông kể.

Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của lực lượng chức năng, của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân. Hệ thống camera được lắp đặt rộng khắp trên các tuyến đường cũng hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm. Có những trường hợp mất tài sản nhưng chỉ vài giờ sau đã tìm lại được nhờ camera.

Đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM. Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.



