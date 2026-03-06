Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng

PHAN ANH

(NLĐO) - Việc in thẻ cử tri và bàn giao cho UBND cấp xã chậm nhất ngày 6-3; phát thẻ cử tri cho người dân hoàn thành chậm nhất ngày 10-3 để bảo đảm cuộc bầu cử

Ngày 6-3, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 TPHCM (Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM) vừa có thông báo kết luận kết quả phiên họp thứ 2.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM đã chủ trì họp phiên thứ 2.

Chuẩn hóa, bảo đảm không bỏ sót cử tri

Theo đó, Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM giao Công an TPHCM tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri theo từng hộ gia đình, từng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; đồng thời chuẩn hóa thông tin danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót cử tri.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng - Ảnh 1.

Hiện nay, những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đang tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri.

Công an TPHCM khẩn trương hoàn thành việc in thẻ cử tri và bàn giao cho UBND cấp xã chậm nhất trong ngày 6-3, bảo đảm việc phát thẻ cử tri cho người dân hoàn thành chậm nhất ngày 10-3.

Đồng thời, chỉ đạo và hướng dẫn công an cấp xã thực hiện việc điểm danh, theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình cử tri đi bầu cử theo đúng quy định.

Dân chủ, bình đẳng, đúng luật

Ban Chỉ đạo yêu cầu Ủy ban bầu cử TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Công an TPHCM, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các phường, xã, đặc khu theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử phải được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng - Ảnh 2.

Một khu vực bỏ phiếu ở phường Bình Thạnh đã sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan cần quan tâm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc điểm dân cư, tôn giáo, dân tộc, phong tục, tập quán; những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị, phản ánh và định hướng phát triển của địa phương nơi ứng cử.

Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bầu cử, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; có hình thức tuyên truyền phù hợp để cử tri nắm rõ tiểu sử, quá trình công tác, trình độ, năng lực và chương trình hành động của người ứng cử, cũng như danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng - Ảnh 3.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri TPHCM gửi gắm nhiều ý kiến đến các ứng cử viên. Ảnh: DUY PHÚ

Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

Đồng thời tăng cường bảo đảm các điều kiện phục vụ bầu cử, nhất là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác y tế và phòng chống dịch bệnh (nếu có) trước, trong và sau ngày bầu cử.

Chủ động xây dựng phương án dự phòng, chuẩn bị kỹ các kịch bản, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và kết quả tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn TPHCM.

Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM cũng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia bầu cử; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người dân nơi cư trú thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử ở mức cao nhất.

Công tác triển khai bầu cử bảo đảm

Tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử thành phố cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương. Công tác triển khai bầu cử được đánh giá bảo đảm đúng quy định, tiến độ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TPHCM.

Dù mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới triển khai còn nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, song các cấp, ngành đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là công tác lãnh đạo và chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử.


Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM: Bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM: Bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri

(NLĐO) - Việc bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri. Vì vậy, các địa phương cần chủ động rà soát, nắm bắt sớm nguyện vọng của cử tri

TPHCM: Không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15-3

(NLĐO) - Việc không tăng ca, làm thêm giờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử

Làng biệt lập giữa đại ngàn Gia Lai tổ chức bầu cử sớm

(NLĐO) – Do điều kiện địa hình xa xôi, một điểm bỏ phiếu tại tỉnh Gia Lai được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày so với thời gian quy định.

bầu cử TPHCM cuộc bầu cử Bí thư Thành ủy TPHCM ông Trần Lưu Quang dân chủ phiếu cử tri Ban Chỉ đạo Bầu cử TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo