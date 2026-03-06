Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng

Ngày 6-3, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 TPHCM (Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM) vừa có thông báo kết luận kết quả phiên họp thứ 2.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM đã chủ trì họp phiên thứ 2.

Chuẩn hóa, bảo đảm không bỏ sót cử tri

Theo đó, Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM giao Công an TPHCM tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri theo từng hộ gia đình, từng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; đồng thời chuẩn hóa thông tin danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót cử tri.

Hiện nay, những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đang tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri.

Công an TPHCM khẩn trương hoàn thành việc in thẻ cử tri và bàn giao cho UBND cấp xã chậm nhất trong ngày 6-3, bảo đảm việc phát thẻ cử tri cho người dân hoàn thành chậm nhất ngày 10-3.

Đồng thời, chỉ đạo và hướng dẫn công an cấp xã thực hiện việc điểm danh, theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình cử tri đi bầu cử theo đúng quy định.

Dân chủ, bình đẳng, đúng luật

Ban Chỉ đạo yêu cầu Ủy ban bầu cử TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Công an TPHCM, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các phường, xã, đặc khu theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử phải được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Một khu vực bỏ phiếu ở phường Bình Thạnh đã sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan cần quan tâm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc điểm dân cư, tôn giáo, dân tộc, phong tục, tập quán; những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị, phản ánh và định hướng phát triển của địa phương nơi ứng cử.

Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bầu cử, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; có hình thức tuyên truyền phù hợp để cử tri nắm rõ tiểu sử, quá trình công tác, trình độ, năng lực và chương trình hành động của người ứng cử, cũng như danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri TPHCM gửi gắm nhiều ý kiến đến các ứng cử viên. Ảnh: DUY PHÚ

Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

Đồng thời tăng cường bảo đảm các điều kiện phục vụ bầu cử, nhất là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác y tế và phòng chống dịch bệnh (nếu có) trước, trong và sau ngày bầu cử.

Chủ động xây dựng phương án dự phòng, chuẩn bị kỹ các kịch bản, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và kết quả tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn TPHCM.

Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM cũng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia bầu cử; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người dân nơi cư trú thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử ở mức cao nhất.

Công tác triển khai bầu cử bảo đảm Tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử thành phố cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương. Công tác triển khai bầu cử được đánh giá bảo đảm đúng quy định, tiến độ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TPHCM. Dù mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới triển khai còn nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, song các cấp, ngành đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là công tác lãnh đạo và chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử.



