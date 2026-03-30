Bí thư Thành ủy TPHCM "đặt hàng" HĐND: Quyết đúng, giám sát đúng

Sáng 30-3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Dự và phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng đến các đại biểu được cử tri thành phố tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới, một giai đoạn phát triển mới của TPHCM với yêu cầu cao hơn, kỳ vọng lớn hơn.

Ông cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố đã diễn ra thành công, với tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. "125 đại biểu HĐND TPHCM khóa XI được tín nhiệm bầu ra. Đó không chỉ là vinh dự mà trước hết là trách nhiệm lớn lao" - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp

Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội từ các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, HĐND thành phố phải thực sự là trung tâm của việc xây dựng thể chế và giám sát sự phát triển. Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị HĐND thành phố tập trung nâng cao chất lượng thể chế hóa, biến các chủ trương, đặc biệt là các cơ chế đặc thù thành các nghị quyết có tính mở đường, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ ràng để thực hiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND TPHCM khóa XI cho các đại biểu

Cùng với đó, phải quyết định chuẩn xác các vấn đề quan trọng, trong đó phải tập trung được nguồn lực, không dàn trải, ưu tiên các công trình động lực, các lĩnh vực then chốt, mỗi quyết định phải gắn với hiệu quả cụ thể.

HĐND thành phố phải đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát; giám sát phải thực chất, có địa chỉ, phát hiện sớm những vướng mắc, cảnh báo kịp thời và đeo đuổi đến cùng kết quả khắc phục.

Đồng thời phát huy mối quan hệ giữa HĐND và UBND: một trụ cột quyết định, giám sát - một trụ cột tổ chức thực hiện.

HĐND và UBND phải vận hành nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo được kết quả cụ thể. Song song đó, cần thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, thông minh.

Gần dân, sát dân, nói đúng tiếng nói của dân

Đối với mỗi đại biểu HĐND thành phố, ông Trần Lưu Quang mong sẽ gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của dân và theo đến cùng việc giải quyết kiến nghị của dân. "Uy tín của HĐND TPHCM được xây dựng từ chính hành động của từng đại biểu" - Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh thành phố muốn phát triển nhanh, bền vững phải chuyển từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương đến kết quả cụ thể. Trong quá trình đó, HĐND thành phố có vai trò rất quan trọng. Đó là định hình thể chế, quyết định nguồn lực, giám sát thực hiện.

"Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng rằng HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới sẽ quyết nghị đúng, giám sát đúng, hoạt động quyết liệt và hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của người dân thành phố" - Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm.