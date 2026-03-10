HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Ứng viên Đại biểu Quốc hội

Bí thư Thành ủy TPHCM: Giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất rối rắm

Bài và ảnh: PHAN ANH

(NLĐO) - "Lỡ vào nhà ga T1, T2 mà muốn sang T3 phải đánh vòng rất xa và ngược lại cũng vậy, kẹt xe thì phải tính bằng giờ" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM, đã tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất vào ngày 10-3.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất "rối rắm thật" - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất sáng 10-3

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất còn kẹt xe

Sau khi nghe tiểu sử, chương trình hành động của 5 ứng cử viên, cử tri 2 phường đã nêu ý kiến về việc phát triển hạ tầng giao thông, nhất là khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Nguyễn Khắc Mộc, phường Tân Sơn Hòa, cho biết bản thân đã chứng kiến quá trình đổi mới và phát triển của đất nước, đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển hạ tầng của TPHCM.

Theo ông, sau 8 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất "rối rắm thật" - Ảnh 2.

Cử tri Nguyễn Khắc Mộc, phường Tân Sơn Hòa, nêu ý kiến về sân bay Tân Sơn Nhất

Tuy nhiên, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Do đó, cử tri cho rằng cần có giải pháp, nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học hơn tại khu vực này.

Với lợi thế gần sân bay, cử tri mong thành phố quan tâm phát triển khu vực Tân Sơn Hòa theo hướng trung tâm thương mại - dịch vụ, tạo thêm việc làm và động lực phát triển cho địa phương.

Phải kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã phản hồi những vấn đề cử tri quan tâm và đề cập.

Đối với việc phát triển hạ tầng xung quanh khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ từ ngày giải phóng đến nay, sân bay đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá ý kiến của cử tri Mộc rất hay.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận hệ thống hạ tầng giao thông kết nối sân bay với bên ngoài, đúng là rối rắm. Đơn cử như hiện nay đi nhà ga T3 cũng khá lúng túng.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất "rối rắm thật" - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Bí thư Thành ủy TPHCM mong cử tri chia sẻ việc này. Bởi lẽ trước đây khu vực này chưa có quy hoạch tổng thể giao thông, trong đó có các loại hình kết nối, đặc biệt là kết nối với sân bay, mà chỉ mang tính mở ra dần để "chữa cháy" nên dẫn đến chưa có hạ tầng đồng bộ, việc di chuyển giữa các nhà ga rất khó.

"Ai lỡ vào nhà ga T1, T2 mà muốn sang T3 phải đánh vòng rất xa và ngược lại cũng vậy. Trong trường hợp kẹt xe thì phải tính bằng giờ. Mong người dân chia sẻ vì chưa có sự đồng bộ như mong muốn" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Đề cập đến câu chuyện ngoài Tân Sơn Nhất còn có sân bay Long Thành, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết: "Hiện nay có khái niệm đang được nhắc đến là sau này Long Thành sẽ là sân bay quốc tế, còn Tân Sơn Nhất là sân bay nội địa. Cá nhân tôi không nghĩ như vậy, miễn ở đâu có thể khai thác hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ làm".

Bí thư Thành ủy TPHCM: Giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất "rối rắm thật" - Ảnh 4.

Nêu câu chuyện Nhật Bản có 2 sân bay gần nhau, một sân bay gần thủ đô Tokyo và một sân bay ở ngoại ô. Họ không phân định ở đâu là quốc tế, ở đâu là nội địa mà phụ thuộc vào hãng bay, nhu cầu và nhiều yếu tố khác.

"Cho nên mọi người đặt vấn đề kết nối đối ngoại và logistics khu vực này là rất xác đáng, cần được nghiên cứu và trao đổi" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Thông tin thêm, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết hiện địa phương đã thuê tư vấn quốc tế làm quy hoạch tổng thể thành phố bởi bây giờ có những việc phải mở rộng ra cả thế giới, cần có những công ty tư vấn giỏi, giúp thành phố việc này. "Thành phố sẽ làm rất nghiêm túc và cuối năm nay sẽ có sản phẩm, chắc chắn trong quy hoạch đó có câu chuyện hàng không" - ông cho biết.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất "rối rắm thật" - Ảnh 5.

Quang cảnh hội nghị

Về việc kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành, Bí thư Thành ủy TPHCM nói đây là nhiệm vụ được Tổng Bí thư Tô Lâm giao. "Không biết chỗ nào bay nội địa, chỗ nào bay quốc tế, chuyện đó tính sau nhưng chắc chắn 2 sân bay này phải nối với nhau" - Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định.

Theo ông, trong nhiệm kỳ này TPHCM đang làm những tuyến đường sắt đô thị rất lớn, rất nhanh và hứa với Tổng Bí thư đến cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành một số tuyến. Khi các tuyến này hoàn thành có thể kết nối bằng xe buýt tới sân bay.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất "rối rắm thật" - Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ kế hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị

Liên quan đến dịch vụ logistics xung quanh sân bay, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết ở đâu cũng vậy, hạ tầng dịch vụ quanh sân bay rất quan trọng. Hiện đã có định hướng nhưng thành phố muốn làm bài bản hơn nên đang chờ quy hoạch tổng thể để phát triển nhà hàng, khách sạn… theo nhu cầu và tình hình chung cả nước và khu vực.

Xây bãi xe ngầm khó thu hồi vốn

Đề cập câu chuyện bãi xe ngầm, Bí thư Thành ủy TPHCM nói khi ông làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã nhận ra việc này, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Khu vực này hiện có bãi xe nổi trong sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Mổ xẻ lý do thành phố chưa xây dựng được bãi xe ngầm, ông nói có một vấn đề là đầu tư công trình ngầm rất tốn kém, nhà đầu tư chưa mặn mà vì khó thu hồi vốn.

"Ví dụ một xe gửi 1 giờ mà thu 1 triệu đồng thì không được. Thu vài chục nghìn hoặc trăm nghìn thì không đủ chi phí. Hướng ra cho vấn đề này có thể thành phố sẽ tính toán để bù cho nhà đầu tư, có thể bằng quỹ đất nào đó hoặc từ ngân sách. Hướng nữa là nếu có thể, chúng ta cho xây dựng công trình ngầm kết nối bãi đỗ xe như các trung tâm thương mại ngầm" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

