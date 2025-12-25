Bí thư Thành ủy TPHCM: "Làm công tác cán bộ khó lắm"

Chiều 25-12, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ chương trình công tác năm 2026.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết trong bối cảnh năm 2025 có nhiều thay đổi mang tính "cách mạng" về phương thức quản trị và tổ chức bộ máy, TPHCM đã hoàn thành các yêu cầu đặt ra, đây là nỗ lực rất lớn và đáng khích lệ, nhất là đối với lĩnh vực tổ chức.

Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận áp lực lớn của công tác tổ chức khi phải sắp xếp lại "đội hình mới", giải quyết chính sách cho khoảng 7.000 người và triển khai chuyển đổi số trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức khi việc hợp nhất từ 3 địa phương đòi hỏi các đơn vị phải nhanh chóng làm quen, phối hợp với nhau, trong khi khối lớn công việc lớn, buộc cán bộ phải am hiểu địa bàn, đặc điểm từng khu vực.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận: Làm công tác cán bộ khó lắm

Cùng với đó, khối lượng đầu mối quản lý rất lớn với 173 đầu mối, trong điều kiện nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt như trưởng ban, phó ban thay đổi liên tục, khiến công tác phối hợp giữa người đã nắm việc với người mới tiếp cận dễ phát sinh vướng mắc. "Trong bối cảnh nhiều như vậy, kết quả đạt được hôm nay là các đồng chí đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều" – Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ rõ một số hạn chế, trong đó có chất lượng tham mưu chưa đồng đều, một số nhiệm vụ chưa kịp thời, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu Đảng chưa đạt yêu cầu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung tham mưu để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao, việc nhiều, có nhiều việc khó, người ít.

Đề cập tới công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ làm sao vừa đảm bảo nguyên tắc nhưng cũng phải phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo ông, việc dung hòa giữa nguyên tắc và linh hoạt là điều không dễ, đòi hỏi vai trò, bản lĩnh của người lãnh đạo và người làm công tác tham mưu.

"Làm công tác cán bộ khó lắm. Đầu tiên các đồng chí phải là người tử tế, công tâm; làm với nguyên tắc là vì lợi ích chung, bố trí đồng chí đó vào chỗ nào là đội hình ở chỗ đó mạnh hơn" – Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM rất mong muốn đội ngũ cán bộ mạnh dạn đề xuất những thể chế riêng của thành phố để giải quyết những vấn đề đặc biệt của thành phố. Thành phố là một đô thị đặc biệt, một Đảng bộ rất lớn, quy mô, tầm vóc lớn.

10 nội dung nổi bật Trong năm 2025, có 10 nội dung nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đó là: tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; triển khai và tổ chức thực hiện các quy định mới; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; tập trung chăm lo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu tại hội nghị






