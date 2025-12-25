HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM: "Làm công tác cán bộ khó lắm"

PHAN ANH; Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh công tác cán bộ rất khó, đòi hỏi công tâm, giữ vững nguyên tắc nhưng linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn

Chiều 25-12, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ chương trình công tác năm 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM: "Làm công tác cán bộ khó lắm" - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM: "Làm công tác cán bộ khó lắm" - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết trong bối cảnh năm 2025 có nhiều thay đổi mang tính "cách mạng" về phương thức quản trị và tổ chức bộ máy, TPHCM đã hoàn thành các yêu cầu đặt ra, đây là nỗ lực rất lớn và đáng khích lệ, nhất là đối với lĩnh vực tổ chức.

Bí thư Thành ủy TPHCM: "Làm công tác cán bộ khó lắm" - Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận áp lực lớn của công tác tổ chức khi phải sắp xếp lại "đội hình mới", giải quyết chính sách cho khoảng 7.000 người và triển khai chuyển đổi số trong điều kiện còn nhiều khó khăn. 

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức khi việc hợp nhất từ 3 địa phương đòi hỏi các đơn vị phải nhanh chóng làm quen, phối hợp với nhau, trong khi khối lớn công việc lớn, buộc cán bộ phải am hiểu địa bàn, đặc điểm từng khu vực.

Bí thư Thành ủy TPHCM: "Làm công tác cán bộ khó lắm" - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận: Làm công tác cán bộ khó lắm

Cùng với đó, khối lượng đầu mối quản lý rất lớn với 173 đầu mối, trong điều kiện nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt như trưởng ban, phó ban thay đổi liên tục, khiến công tác phối hợp giữa người đã nắm việc với người mới tiếp cận dễ phát sinh vướng mắc. "Trong bối cảnh nhiều như vậy, kết quả đạt được hôm nay là các đồng chí đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều" – Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ rõ một số hạn chế, trong đó có chất lượng tham mưu chưa đồng đều, một số nhiệm vụ chưa kịp thời, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu Đảng chưa đạt yêu cầu.

Bí thư Thành ủy TPHCM: "Làm công tác cán bộ khó lắm" - Ảnh 5.

Hội nghị kết hợp hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung tham mưu để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao, việc nhiều, có nhiều việc khó, người ít.

Đề cập tới công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ làm sao vừa đảm bảo nguyên tắc nhưng cũng phải phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo ông, việc dung hòa giữa nguyên tắc và linh hoạt là điều không dễ, đòi hỏi vai trò, bản lĩnh của người lãnh đạo và người làm công tác tham mưu.

"Làm công tác cán bộ khó lắm. Đầu tiên các đồng chí phải là người tử tế, công tâm; làm với nguyên tắc là vì lợi ích chung, bố trí đồng chí đó vào chỗ nào là đội hình ở chỗ đó mạnh hơn" – Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM rất mong muốn đội ngũ cán bộ mạnh dạn đề xuất những thể chế riêng của thành phố để giải quyết những vấn đề đặc biệt của thành phố. Thành phố là một đô thị đặc biệt, một Đảng bộ rất lớn, quy mô, tầm vóc lớn.

10 nội dung nổi bật

Trong năm 2025, có 10 nội dung nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đó là: tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; triển khai và tổ chức thực hiện các quy định mới; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; tập trung chăm lo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Bí thư Thành ủy TPHCM: "Làm công tác cán bộ khó lắm" - Ảnh 6.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM: "Làm công tác cán bộ khó lắm" - Ảnh 7.

Bí thư Thành ủy TPHCM: "Làm công tác cán bộ khó lắm" - Ảnh 9.



Tin liên quan

Trao quyết định về công tác cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM

Trao quyết định về công tác cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM

(NLĐO) - Việc trao quyết định về công tác cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM nhằm kiện toàn tổ chức, phát huy năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sửa đổi, bổ sung quy định về công tác cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương được giao khẩn trương hoàn thành sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét

Cán bộ tuyên giáo, dân vận phải chuyên tâm, thạo việc

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận "Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc", thực sự là những chiến sĩ kiên trung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo