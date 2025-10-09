Công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về công tác cán bộ

Ngày 9-10, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định cán bộ xã, phường, đặc khu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM và cán bộ Đồn Biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, phường, đặc khu, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao quyết định cho 15 Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Dự và chủ trì hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố. Tham dự còn có đại tá Trần Thanh Đức, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, đại tá Trần Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh thành phố đã công bố quyết định chỉ định 15 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Cụ thể gồm các xã Thạnh An, Cần Giờ, An Thới Đông, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Long Hải, Long Sơn, Phước Hải; các phường Rạch Dừa, Phước Thắng, Vũng Tàu, Tam Thắng, Tân Phước và Đặc khu Côn Đảo.

Công bố Quyết định chỉ định 15 cán bộ đồn biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, đặc khu gồm các Đồn biên phòng Cần Thạnh, Thạnh An, Long Hòa, Bình Châu, Phước Thuận, Phước Hải, Phước Tỉnh, Long Sơn, Bến Đá, Chí Linh, Côn Đảo.

Đại tá Trần Thanh Đức trao quyết định cho 15 cán bộ đồn biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, đặc khu

Cùng ngày, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố cũng đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy tháng 10 năm 2025.