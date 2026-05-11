Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt

Chiều 11-5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Diên Hồng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở các phường trên.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến an sinh xã hội, phát triển văn hóa, hạ tầng giao thông, đô thị, nhà ở và xây dựng các cơ chế vượt trội cho TPHCM. Các ý kiến, phản ánh của cử tri đều được 3 đại biểu Quốc hội ghi nhận, trao đổi và giải đáp làm rõ.

Một cuộc cách mạng về thể chế

Cử tri Lê Thị Phương Loan, phường Bình Tiên, cho biết hiện nay TPHCM đang triển khai rộng rãi từ cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc xây dựng dự thảo Luật đô thị đặc biệt. Bà kiến nghị thành phố sớm trình các cơ quan Trung ương thông qua Luật Đô thị đặc biệt để thành phố có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Trao đổi lại, Bí thư Thành ủy TPHCM nói cử tri cho rằng luật này sẽ tạo cơ chế để TPHCM chủ động hơn trong các lĩnh vực như đầu tư, biên chế, ngân sách… hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đây đều là những nội dung rất lớn trong dự thảo luật lần này.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 11-5

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng vấn đề khi có luật rồi, khâu tổ chức thực hiện như thế nào. "Với luật này, thành phố đang trình một yếu tố cực kỳ đặc biệt. Luật này không có nghị định, không có thông tư mà HĐND - UBND TPHCM sẽ hướng dẫn thực hiện luật. Đây là một bước cải tiến cực kỳ lớn, là một cuộc cách mạng về thể chế" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Theo ông, có thể tự tin với hướng đi trên vì Luật Thủ đô mới của Hà Nội theo đúng mô hình này, đã được Quốc hội thông qua.

Hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng ở trung tâm

Đề cập đến phát triển hạ tầng, cử tri Nguyễn Đức Thành, phường Diên Hồng, cho rằng hạ tầng giao thông nội đô và liên vùng là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Theo cử tri, tình trạng ùn tắc giao thông tại TPHCM vẫn diễn ra thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm.

Do đó, cử tri kiến nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như các tuyến kết nối sân bay Long Thành, cảng Cát Lái cùng các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và Đại lộ Võ Văn Kiệt nhằm hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố đang nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc phát triển đô thị theo hướng giãn dân khỏi khu vực trung tâm. Các dự án nhà ở mới sẽ ưu tiên phát triển ở vùng ven, gắn với đầu tư hạ tầng kết nối.

Theo ông Trần Lưu Quang, chủ trương sắp tới của TPHCM là hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng tại khu vực trung tâm và nơi đông dân cư. Những khu đất lớn sẽ ưu tiên làm công viên, không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Ngoài việc hạn chế cao ốc ở trung tâm, thành phố cũng nghiên cứu mô hình "nhà ở thương mại giá hợp lý", phát triển tại các khu vực xa trung tâm. Để nhà ở hấp dẫn người dân, thành phố sẽ đầu tư hệ thống giao thông kết nối, đảm bảo rút ngắn thời gian đi vào trung tâm.

Về hạ tầng giao thông, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết việc kết nối đồng bộ với các địa phương trong vùng là yêu cầu tất yếu, nhất là sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông, chỉ khi hạ tầng giao thông được kết nối hiệu quả mới có thể phát huy hết tiềm năng và lợi thế phát triển của toàn vùng. Hiện TPHCM đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như đường sắt đô thị, cao tốc kết nối sân bay Long Thành và nhiều công trình lớn khác dự kiến khởi công trong dịp kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Để người dân không chỉ "ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng" Trước ý kiến cử tri về phát triển văn hóa, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết mục tiêu lớn nhất của thành phố là nâng cao chất lượng sống của người dân, không chỉ ở điều kiện vật chất như "ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng" mà còn ở đời sống tinh thần văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc chiều 11-5 TPHCM là địa phương được kỳ vọng nhiều nhất trong việc hiện thực hóa mục tiêu này nhờ có nguồn lực, kinh nghiệm và dư địa phát triển lớn, vì vậy thành phố phải quyết liệt đi trước trong nhiều lĩnh vực. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, văn hóa là cốt lõi của mọi vấn đề, muốn phát triển đất nước hay thành phố đều phải chăm lo cho văn hóa. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều nơi vẫn ưu tiên phát triển kinh tế hơn vì đầu tư cho văn hóa thường khó nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức như các công trình kinh tế. Dù vậy, TPHCM sẽ cố gắng cân bằng, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đầu tư cho văn hóa theo mong muốn của người dân.



