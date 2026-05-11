Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt

Bài-ảnh-clip: PHAN ANH

(NLĐO)- Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố đang đề xuất cơ chế chưa từng có khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, nhằm tăng tính chủ động, rút ngắn quy trình

Chiều 11-5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Diên Hồng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở các phường trên.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 11-5

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 2.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến an sinh xã hội, phát triển văn hóa, hạ tầng giao thông, đô thị, nhà ở và xây dựng các cơ chế vượt trội cho TPHCM. Các ý kiến, phản ánh của cử tri đều được 3 đại biểu Quốc hội ghi nhận, trao đổi và giải đáp làm rõ.

Một cuộc cách mạng về thể chế

Cử tri Lê Thị Phương Loan, phường Bình Tiên, cho biết hiện nay TPHCM đang triển khai rộng rãi từ cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc xây dựng dự thảo Luật đô thị đặc biệt. Bà kiến nghị thành phố sớm trình các cơ quan Trung ương thông qua Luật Đô thị đặc biệt để thành phố có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Trao đổi lại, Bí thư Thành ủy TPHCM nói cử tri cho rằng luật này sẽ tạo cơ chế để TPHCM chủ động hơn trong các lĩnh vực như đầu tư, biên chế, ngân sách… hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đây đều là những nội dung rất lớn trong dự thảo luật lần này.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 11-5

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng vấn đề khi có luật rồi, khâu tổ chức thực hiện như thế nào. "Với luật này, thành phố đang trình một yếu tố cực kỳ đặc biệt. Luật này không có nghị định, không có thông tư mà HĐND - UBND TPHCM sẽ hướng dẫn thực hiện luật. Đây là một bước cải tiến cực kỳ lớn, là một cuộc cách mạng về thể chế" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Theo ông, có thể tự tin với hướng đi trên vì Luật Thủ đô mới của Hà Nội theo đúng mô hình này, đã được Quốc hội thông qua.

Hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng ở trung tâm

Đề cập đến phát triển hạ tầng, cử tri Nguyễn Đức Thành, phường Diên Hồng, cho rằng hạ tầng giao thông nội đô và liên vùng là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Theo cử tri, tình trạng ùn tắc giao thông tại TPHCM vẫn diễn ra thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 3.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Do đó, cử tri kiến nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như các tuyến kết nối sân bay Long Thành, cảng Cát Lái cùng các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và Đại lộ Võ Văn Kiệt nhằm hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố đang nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc phát triển đô thị theo hướng giãn dân khỏi khu vực trung tâm. Các dự án nhà ở mới sẽ ưu tiên phát triển ở vùng ven, gắn với đầu tư hạ tầng kết nối.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Theo ông Trần Lưu Quang, chủ trương sắp tới của TPHCM là hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng tại khu vực trung tâm và nơi đông dân cư. Những khu đất lớn sẽ ưu tiên làm công viên, không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Ngoài việc hạn chế cao ốc ở trung tâm, thành phố cũng nghiên cứu mô hình "nhà ở thương mại giá hợp lý", phát triển tại các khu vực xa trung tâm. Để nhà ở hấp dẫn người dân, thành phố sẽ đầu tư hệ thống giao thông kết nối, đảm bảo rút ngắn thời gian đi vào trung tâm.

Về hạ tầng giao thông, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết việc kết nối đồng bộ với các địa phương trong vùng là yêu cầu tất yếu, nhất là sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông, chỉ khi hạ tầng giao thông được kết nối hiệu quả mới có thể phát huy hết tiềm năng và lợi thế phát triển của toàn vùng. Hiện TPHCM đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như đường sắt đô thị, cao tốc kết nối sân bay Long Thành và nhiều công trình lớn khác dự kiến khởi công trong dịp kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Để người dân không chỉ "ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng"

Trước ý kiến cử tri về phát triển văn hóa, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết mục tiêu lớn nhất của thành phố là nâng cao chất lượng sống của người dân, không chỉ ở điều kiện vật chất như "ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng" mà còn ở đời sống tinh thần văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc chiều 11-5

TPHCM là địa phương được kỳ vọng nhiều nhất trong việc hiện thực hóa mục tiêu này nhờ có nguồn lực, kinh nghiệm và dư địa phát triển lớn, vì vậy thành phố phải quyết liệt đi trước trong nhiều lĩnh vực.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, văn hóa là cốt lõi của mọi vấn đề, muốn phát triển đất nước hay thành phố đều phải chăm lo cho văn hóa. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều nơi vẫn ưu tiên phát triển kinh tế hơn vì đầu tư cho văn hóa thường khó nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức như các công trình kinh tế. Dù vậy, TPHCM sẽ cố gắng cân bằng, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đầu tư cho văn hóa theo mong muốn của người dân.


Tin liên quan

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẽ nghiên cứu xây nhà ở thương mại với giá hợp lý

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẽ nghiên cứu xây nhà ở thương mại với giá hợp lý

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang nỗ lực tháo gỡ các dự án, kết nối hạ tầng đồng bộ, mở rộng cơ hội an cư cho người dân...

Cử tri TPHCM kiến nghị mạnh tay với thực phẩm bẩn, tháo gỡ quy hoạch treo

(NLĐO)- Cử tri TPHCM bày tỏ lo ngại về an toàn thực phẩm học đường, quy hoạch "treo", giá cả leo thang; đồng thời kiến nghị đẩy mạnh cải cách hành chính...

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Thành phố sẽ miễn phí xe buýt

(NLĐO)- Bí thư Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy TPHCM đã bàn và thống nhất miễn phí xe buýt và miễn phí hạ tầng cửa khẩu trên địa bàn thành phố

đại biểu quốc hội Luật đô thị đặc biệt tiếp xúc cử tri Bí thư Thành ủy TPHCM TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo