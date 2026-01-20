HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ

Minh Chiến

(NLĐO) - Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vừa được kiện toàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 138 ngày 19-1 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Ban Chỉ đạo).

Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát triển TPHCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Ảnh: NLĐO

Quyết định nêu rõ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm: ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết số 98) và Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 (Nghị quyết số 260)

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260.

Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260, các nhiệm vụ khác có liên quan tại 2 nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Tin liên quan

TS Trần Du Lịch: "Cái hay của Nghị quyết 260 là phân cấp, phân quyền rõ cho TPHCM"

TS Trần Du Lịch: "Cái hay của Nghị quyết 260 là phân cấp, phân quyền rõ cho TPHCM"

(NLĐO)- Với Nghị quyết 260, Trung ương đang trao cho TPHCM thẩm quyền đầy đủ hơn và nghĩa vụ phải phát triển nhanh, bền vững, thực sự giữ vai trò đầu tàu

HĐND TPHCM sắp họp chuyên đề: Chốt bảng giá đất mới, "mở đường" cho cơ chế đặc thù mới

(NLĐO)- Ngày 26-12, HĐND TPHCM sẽ họp chuyên đề, xem xét 27 nội dung quan trọng, trong đó có Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-1-2026

Mở thêm cơ chế đặc thù cho TP HCM

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội mở ra nhiều cơ chế mới, đặc thù cho TP HCM, phù hợp với giai đoạn phát triển mới

Nghị quyết 98 TPHCM thủ tướng phạm minh chính ban chỉ đạo ông Trần Lưu Quang
    Thông báo