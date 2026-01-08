HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

TS Trần Du Lịch: "Cái hay của Nghị quyết 260 là phân cấp, phân quyền rõ cho TPHCM"

PHAN ANH; Ảnh: NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Với Nghị quyết 260, Trung ương đang trao cho TPHCM thẩm quyền đầy đủ hơn và nghĩa vụ phải phát triển nhanh, bền vững, thực sự giữ vai trò đầu tàu

Ngày 8-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị Báo cáo viên thành phố tháng 1 năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 66 điểm cầu tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Chưa bao giờ có một đô thị chiến lược như TPHCM

Tại hội nghị, TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thực hiện cơ chế đặc thù của TPHCM, đã thông tin về nội dung Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Lý giải vì sao cần ban hành Nghị quyết 260, TS Trần Du Lịch cho biết vị thế của TPHCM hiện nay đã hoàn toàn khác trước. "Chưa bao giờ chúng ta có một đô thị chiến lược với lợi thế lớn như vậy" - TS Trần Du Lịch khẳng định.

TS Trần Du Lịch: "Cái hay của Nghị quyết 260 là phân cấp, phân quyền rõ cho TPHCM" - Ảnh 1.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thực hiện cơ chế đặc thù của TPHCM, báo cáo về Nghị quyết 260 tại hội nghị

Với Nghị quyết 260, Trung ương đang trao cho TPHCM thẩm quyền đầy đủ hơn, đồng thời đặt ra nghĩa vụ phải phát triển nhanh, bền vững, thực sự giữ vai trò đầu tàu.

"Cái hay của Nghị quyết 260 so với Nghị quyết 98 là phân cấp, phân quyền cho TPHCM rất rõ ràng, chi tiết, không phải đi xin nữa" - ông khẳng định. Với Nghị quyết 260, đã giao là giao, tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" được thể hiện rất rõ.

Nổi bật trong các nội dung phân cấp cho HĐND và UBND thành phố quyết định về quy trình thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các hình thức BT, phương thức thanh toán hợp đồng, cơ chế đền bù thu hồi đất, sử dụng các khoản thu về đất trong các dự án TOD gắn với đường sắt đô thị để đầu tư đường sắt.

TS Trần Du Lịch: "Cái hay của Nghị quyết 260 là phân cấp, phân quyền rõ cho TPHCM" - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị

Điểm mới nữa của Nghị quyết 260 là thành lập và hoạt động khu thương mại tự do TPHCM. Từ nghiên cứu kinh nghiệm những khu thương mại tự do thành công trên thế giới, Việt Nam đi sau cần có cơ chế chính sách mang tính "đột phá", "nổi trội", tạo động lực mới nhằm biến thể chế thành "năng lực cạnh tranh tranh quốc gia", thu hút đầu tư, tài chính thương mại, dịch vụ thúc đẩy xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, nghiên cứu R&D… tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tăng cường tuyên truyền cơ chế đặc thù

Để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền đã định hướng một số nội dung cụ thể.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định đây là nội dung trọng tâm, trọng điểm cần được tập trung triển khai đồng bộ, xuyên suốt trong tháng 1-2026.

TS Trần Du Lịch: "Cái hay của Nghị quyết 260 là phân cấp, phân quyền rõ cho TPHCM" - Ảnh 3.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026). Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Về tình hình, kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Thọ Truyền đề nghị tiếp tục tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của đất nước và thành phố.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ đề năm 2026 của thành phố là "Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân" và các giải pháp quán triệt sâu sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 theo Nghị quyết số 3 của Thành ủy TPHCM.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM và các kết quả thực hiện Nghị quyết 98 trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Thọ Truyền cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; tuyên truyền cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 16-12-2025 đến ngày 15-3-2026)...

Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Trần Thị Hồng Hạnh đã báo cáo chuyên đề "Tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".

TS Trần Du Lịch: "Cái hay của Nghị quyết 260 là phân cấp, phân quyền rõ cho TPHCM" - Ảnh 4.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Trần Thị Hồng Hạnh báo cáo tại hội nghị

Cuộc bầu cử để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


