Sức khỏe

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh

N.Dung

(NLĐO) – Sáng 29 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết và động viên y bác sĩ, bệnh nhân tại hai bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 16-2 (29 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh tại hai bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai sáng 29 Tết

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đang điều trị, động viên người bệnh an tâm chữa trị, sớm hồi phục để trở về với gia đình.

Nói chuyện với y, bác sĩ, Thủ tướng thăm hỏi tình hình cấp cứu các ca bệnh dịp Tết; động viên các y bác sĩ nỗ lực tranh thủ giờ vàng, "xử trí trước - thủ tục sau", tuyệt đối không gây phiền hà cho người bệnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị xác định trực Tết là nhiệm vụ "trực chiến", không để bị động trong mọi tình huống. Bệnh viện quán triệt "3 bảo đảm": đủ thuốc, máu, vật tư, trang thiết bị; duy trì cấp cứu - hồi sức - phẫu thuật 24/24 giờ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 5.

Thủ tướng thăm bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm cấp cứu A9. Ảnh: Thế Anh

Hiện, bệnh viện điều trị nội trú khoảng 1.200 bệnh nhân. Các khoa đã rà soát, cho xuất viện sớm những trường hợp ổn định đúng chuyên môn nhằm giải phóng giường bệnh, tập trung nguồn lực cho cấp cứu và ca nặng. Bệnh viện thực hiện nguyên tắc "3 không": không từ chối cấp cứu, không đùn đẩy người bệnh, không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan; thực hiện "xử trí trước, hoàn tất thủ tục sau".

Các phương án báo động đỏ liên khoa, ứng phó tai nạn hàng loạt, thảm họa và nguy cơ dịch bệnh, trong đó có virus Nipah, đều sẵn sàng kích hoạt.

Dịp này, bệnh viện tổ chức 3.600 suất ăn miễn phí mỗi bữa, ba bữa mỗi ngày trong các ngày 29, mùng 1 và mùng 2 Tết cho người bệnh, một người nhà và nhân viên y tế, tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 6.

PGS Đào Xuân Cơ báo cáo công tác khám chữa bệnh trong những ngày Tết

Thông tin về cơ sở 2, PGS Cơ cho biết bệnh viện đã sẵn sàng vận hành giai đoạn một với 325 giường, đầy đủ chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, hồi sức - cấp cứu. Khoảng 620 viên chức giàu kinh nghiệm từ cơ sở 1 được luân chuyển làm nòng cốt, cùng 599 nhân sự mới đã qua đào tạo. Hệ thống thuốc, vật tư, trang thiết bị, xét nghiệm hoàn tất; mục tiêu năm 2026 vận hành ổn định.

Bệnh viện kiến nghị Chính phủ hỗ trợ cơ chế tự chủ tài chính giai đoạn 2026-2030 gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ; ưu tiên vốn cải tạo hạ tầng xuống cấp tại cơ sở 1 và đầu tư lĩnh vực mũi nhọn như ghép đa tạng, tế bào gốc, gen trị liệu, phẫu thuật robot, AI, dữ liệu lớn. Với cơ sở 2, bệnh viện đề xuất cơ chế "hai cơ sở - một hệ thống" về quản lý nhân lực, tài chính, đấu thầu tập trung thuốc, vật tư; cho phép điều động nhân lực linh hoạt và có chính sách đãi ngộ đặc thù.

Nói chuyện với các cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm vui khi thấy Bệnh viện Bạch Mai đã kế thừa truyền thống chuyên môn và ngày càng mạnh với "5 hơn": sạch sẽ hơn; trang thiết bị cứu chữa bệnh tốt hơn; cách tổ chức khoa học hơn; người bệnh phấn khởi hơn; tổ chức suất cơm miễn phí cho người bệnh; và khí thế, đà, lực của Bệnh viện Bạch Mai ngày càng mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 7.

Thủ tướng trò chuyện, động viên cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện

Thủ tướng ghi nhận Bệnh viện Bạch Mai ngày càng phát triển với môi trường sạch đẹp hơn, trang thiết bị tốt hơn, tổ chức khoa học hơn, người bệnh phấn khởi hơn. Ông nhấn mạnh thương hiệu của bệnh viện tuyến cuối được hình thành từ niềm tin và hy vọng của người bệnh, đồng thời đặt vấn đề về nguy cơ quá tải, gia tăng bệnh nặng, yêu cầu bệnh viện có giải pháp phù hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Khi ốm đau, người bệnh nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai - đó chính là thương hiệu cao quý nhất. Khi hy vọng mong manh cuối cùng của cuộc đời, người ta vẫn nghĩ đến A9, đến Bệnh viện Bệnh Mai".

Thủ tướng đề nghị bệnh viện triển khai hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại trên tinh thần công khai, minh bạch; đẩy mạnh số hóa, xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp; nâng cao chất lượng nhân lực với yêu cầu "sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức". Ông yêu cầu thực hiện "3 không": không gây phiền hà, không để người bệnh thất vọng, không để mất cơ hội cứu chữa dù nhỏ nhất.

Về kiến nghị của bệnh viện, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đồng thời đề nghị hoàn thành trong quý I-2026 việc nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai thành Trường Đại học Y Dược Bạch Mai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 8.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 9.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 10.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà người bệnh - Ảnh 11.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên người bệnh và lì xì cán bộ, nhân viên y tế nhân dịp Tết

Cùng ngày, Thủ tướng đến thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Việt Đức. Theo lãnh đạo bệnh viện, hiện cơ sở này có khoảng 500 bệnh nhân điều trị nội trú. Bệnh viện bảo đảm đầy đủ thuốc, máu, vật tư, hóa chất; bố trí cán bộ trực 24/24 giờ; chủ động dự trữ nhóm thuốc thiết yếu.

Nhấn mạnh vai trò bệnh viện tuyến cuối, Thủ tướng chia sẻ với đội ngũ y bác sĩ phải làm việc xuyên Tết, đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết, lan tỏa y đức, nâng tầm bệnh viện, góp phần đẩy lùi bệnh tật để người dân được thụ hưởng thành quả y tế. Ông giao Bộ Y tế nghiên cứu hỗ trợ kinh phí thường xuyên và có phương án khai thác hiệu quả cơ sở 2 của bệnh viện.

Phạm Minh Chính Bệnh viện Bạch Mai thủ tướng phạm minh chính bệnh viện nhân viên y tế thăm, tặng quà thăm tặng quà Tết Nguyên đán
