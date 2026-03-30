Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, 85/85 đại biểu đã thống nhất bầu ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Ngô Chí Cường (thứ 4 từ phải qua), Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

Cùng với đó, các đại biểu đã bầu ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2025 làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Thành Ngại tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bầu các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng các ban của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ viên UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh, Hội thẩm nhân dân TAND khu vực.

Quá trình công tác của ông Ngô Chí Cường

Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967; quê quán Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân hành chính.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, ông Ngô Chí Cường từng kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; Bí thư Thành ủy Trà Vinh…

Quá trình công tác của ông Phạm Thành Ngại

Ngày 17-11-2025, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5, bầu ông Phạm Thành Ngại giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 100% đại biểu đồng ý.

Trước đó, cùng ngày 17-11-2025, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Thành Ngại sinh ngày 20-8-1971; quê quán ở tỉnh Cà Mau; trình độ: Thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính, Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp.

Ông đã từng đảm nhận các chức vụ như: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, tỉnh Cà Mau; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.