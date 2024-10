Nguồn nhân lực của tỉnh Long An được phía Nhật Bản đánh giá cao

Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư và lao động tại các địa phương Nhật Bản, ngày 10-10, Đoàn công tác tỉnh Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải, làm Trưởng đoàn đã có buổi Hội thảo xúc tiến về lao động tỉnh Long An, Việt Nam với thành phố Okayama, Nhật Bản.

Lãnh đạo tỉnh Long An và các sở, ngành tham dự Hội thảo Xúc tiến lao động tại thành phố Okayama

Tiếp đoàn có Matsuda Hisashi, Chủ tịch Hội Công Thương thành phố Okayama, các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tại thành phố Okayama cùng doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm về tuyển dụng lao động của tỉnh Long An sang làm việc tại thành phố Okayama.

Ấn tượng về Cảng quốc tế Long An

Phát biểu chào mừng tại buổi chào xã giao, ông Matsuda Hisashi cho biết rất vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Long An. Trong năm 2023, đoàn công tác tỉnh Long An cũng đã đến thành phố Okayama và đã ký kết bản ghi nhớ và tháng 4-2024, đoàn của Hội Công Thương thành phố Okayama cũng đã đến thăm một số cơ sở sản xuất và rất ấn tượng về tiềm năng phát triển và cơ sở hạ tầng của Cảng Quốc tế Long An.

Ông Matsuda Hisashi tin tưởng rằng thời gian tới Long An sẽ phát triển vượt bậc và mong muốn có nhiều buổi giao lưu trao đổi như thế này thông qua nhiều kênh kết nối hợp tác khác nhau. Hiện nay, tình hình lao động tại Nhật Bản đang thiếu hụt, trong khi đó tỉnh Long An có lực lượng lao động trẻ, có tay nghề. Vì vậy, trong thời gian tới rất cần sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Long An cùng các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản, góp phần tăng cường thiếu hụt nguồn nhân lực làm việc tại các nhà máy ở thành phố Okayama.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa gửi lời cảm ơn đến ông Matsuda Hisashi cùng các thành viên hội đồng thành phố Okayama, các doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức hội thảo để 2 bên cùng gặp gỡ, chia sẻ, thảo luận về tăng cường kết nối hợp tác nguồn nhân lực giữa hai địa phương.

"Người lao động tỉnh Long An có đặc điểm cần cù, siêng năng, chịu khó học hỏi, tiếp thu nhanh những kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp. Nhìn chung, nguồn nhân lực của tỉnh không chỉ duy trì tốc độ phát triển hợp lý về số lượng mà còn được cải thiện khá rõ rệt về chất lượng là tiền đề nâng cao nguồn nhân lực trong thời gian tới" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh.

Doanh nghiệp Nhật Bản đặt các câu hỏi quan tâm về lao động sang làm việc ở thành phố Okayama tại buổi hội thảo





Đoàn chụp hình lưu niệm cùng Thị trưởng thành phố Okayama

Tại hội thảo, 2 bên cũng đã trao đổi những vấn đề mà 2 bên cùng quan tâm và mong muốn đáp ứng tốt hơn nhất là nguồn lao động có tay nghề. Tỉnh Long An luôn trân trọng và sẵn sàng chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động của thành phố Okayama.

Long An có nhiều điều kiện để phát triển hơn nữa

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh Long An đã đến chào xã giao ông Omori Masao, Thị trưởng thành phố Okayama.

Thị trưởng thành phố Okayama rất vui mừng được đón tiếp đoàn công tác đến thăm lại thành phố Okayama. Đây là những tín hiệu cho thấy sự quan tâm về phát triển hợp tác giữa 2 bên kể từ khi ký kết bản ghi nhớ vào năm 2024.

Thị trưởng thành phố Okayama đánh giá cao về nguồn nhân lực mà tỉnh Long An có khả năng đưa sang làm việc tại các doanh nghiệp của thành phố. Ông cũng cho biết sau chuyến thăm Long An vào năm 2023 thì giữa 2 bên có nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực quan tâm, đặc biệt tỉnh Long An có nhiều điều kiện để phát triển hơn nữa.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An gửi lời cảm ơn đến Thị trưởng Omori Masao đã tổ chức đón tiếp đoàn trọng thị và ân tình, đồng thời chia sẻ về những lĩnh vực 2 bên hợp tác trong thời gian tới cũng như hạ tầng các khu - cụm công nghiệp đáp ứng cho các nhà đầu tư của Okayama sang hoạt động tại Long An.

Chào Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Trước đó, vào ngày 9-10, tại thành phố Osaka (Nhật Bản), Đoàn công tác xúc tiến đầu tư và lao động tỉnh của tỉnh Long An đã đến thăm và giao lưu với Tập đoàn Yumoto Electric. Đoàn công tác của tỉnh Long An làm việc với các doanh nghiệp Nhật Ban tìm hiểu đầu tư vào Long An Đây là tập đoàn thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ như chế tạo các linh kiện cơ khí chính xác làm từ nhựa và kim loại theo đơn đặt hàng, sử dụng tấm và thanh của tất cả loại nhựa và kim loại và sản xuất chúng bằng phương pháp cắt gọt. Điểm mạnh của tập đoàn là sản xuất các linh kiện của nhiều chủng loại với số lượng nhỏ một cách linh hoạt mặc dù có thể sản xuất hàng loạt, với thế mạnh của Tập đoàn là sản xuất các linh kiện nhỏ hơn lòng bàn tay. Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải (phải) chụp hình lưu niệm cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka. Tại buổi tiếp đoàn có sự tham dự của Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Vùng Kansai (Nhật Bản) cùng các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia tìm hiểu cơ hội đầu tư về thu hút nguồn lao động chất lượng cao trên lĩnh vực công nghệ thông tin từ tỉnh Long An sang Nhật Bản trong thời gian tới.