Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

Tâm Quân

(NLĐO) - Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL

Sáng 9-10, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2 ở phường Tân Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, ông Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh – cho biết đại hội với sự tham gia đầy đủ của 447 đại biểu, đại diện cho 100 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh, tiêu biểu cho trí tuệ của hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 3.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc sáng 9-10

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng đại hội hôm nay là một dấu mốc lịch sử trọng đại, là đại hội đầu tiên sau khi Đảng bộ tỉnh cùng với cả nước thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; hợp nhất 2 tỉnh Long An - Tây Ninh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Việc hợp nhất tỉnh mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của cả hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển, tiêu biểu cho tinh thần "trung dũng, kiên cường" trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất, luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới; là nền tảng cho tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hướng về đại hội với tinh thần yêu quê hương, đất nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành của Đảng bộ và sự phát triển của tỉnh nhà, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Những ý kiến quý báu ấy đã góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh, những thay đổi quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà những năm vừa qua; làm sáng rõ thêm phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đột phá vươn lên của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới. Đây chính là sự thể hiện sinh động, cụ thể lòng tin yêu của nhân dân đối với Đảng. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của đồng chí, đồng bào trong tỉnh dành cho đại hội.

Năm năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Long An - Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng "trung dũng, kiên cường", đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đọc diễn văn khai mạc đại hội

Nổi bật là tỉnh cùng với cả nước kiên cường vượt qua đại dịch COVID-19; hoàn thành nhiệm vụ lịch sử - sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bước đầu đi vào hoạt động ổn định.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cao hơn bình quân cả nước, nhất là trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng đạt 9,52%, đứng đầu các tỉnh khu vực phía Nam; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đại hội đề ra.

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; diện mạo từ nông thôn đến thành thị có nhiều đổi mới, khởi sắc; đời sống của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 7.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”

Thành tựu đạt được là rất to lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự đổi mới, vươn lên mạnh mẽ của tỉnh; đưa tỉnh Tây Ninh (sau hợp nhất) trở thành một trong những địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước; tạo nguồn cổ vũ, động viên to lớn, hun đúc niềm tin, khát vọng và sức mạnh tinh thần của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; đồng thời, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để Tây Ninh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới.

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia…

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới


Tin liên quan

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh không nhận hoa chúc mừng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh không nhận hoa chúc mừng

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 8 đến 10-10.

AEON khai trương TTTM Tân An tại phường Long An – Tây Ninh, biểu tượng phát triển mới

Ngày 4-10-2025, AEON Việt Nam khai trương TTTM AEON Tân An tại Tây Ninh. Đây là trung tâm thứ 8, khẳng định chiến lược tăng tốc mở rộng tại thị trường Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ

(NLĐO) - Trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh Tây Ninh thành lập mới 3.211 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 22.000 tỉ đồng

tỉnh Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An đại hội đại biểu đại hội đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo