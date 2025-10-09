Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cảm ơn ý kiến đóng góp của nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sáng 9-10, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2 ở phường Tân Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, ông Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh – cho biết đại hội với sự tham gia đầy đủ của 447 đại biểu, đại diện cho 100 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh, tiêu biểu cho trí tuệ của hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc sáng 9-10

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng đại hội hôm nay là một dấu mốc lịch sử trọng đại, là đại hội đầu tiên sau khi Đảng bộ tỉnh cùng với cả nước thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; hợp nhất 2 tỉnh Long An - Tây Ninh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Việc hợp nhất tỉnh mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của cả hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển, tiêu biểu cho tinh thần "trung dũng, kiên cường" trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất, luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới; là nền tảng cho tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hướng về đại hội với tinh thần yêu quê hương, đất nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành của Đảng bộ và sự phát triển của tỉnh nhà, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Những ý kiến quý báu ấy đã góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh, những thay đổi quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà những năm vừa qua; làm sáng rõ thêm phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đột phá vươn lên của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới. Đây chính là sự thể hiện sinh động, cụ thể lòng tin yêu của nhân dân đối với Đảng. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của đồng chí, đồng bào trong tỉnh dành cho đại hội.

Năm năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Long An - Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng "trung dũng, kiên cường", đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đọc diễn văn khai mạc đại hội

Nổi bật là tỉnh cùng với cả nước kiên cường vượt qua đại dịch COVID-19; hoàn thành nhiệm vụ lịch sử - sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bước đầu đi vào hoạt động ổn định.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cao hơn bình quân cả nước, nhất là trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng đạt 9,52%, đứng đầu các tỉnh khu vực phía Nam; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đại hội đề ra.

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; diện mạo từ nông thôn đến thành thị có nhiều đổi mới, khởi sắc; đời sống của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”

Thành tựu đạt được là rất to lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự đổi mới, vươn lên mạnh mẽ của tỉnh; đưa tỉnh Tây Ninh (sau hợp nhất) trở thành một trong những địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước; tạo nguồn cổ vũ, động viên to lớn, hun đúc niềm tin, khát vọng và sức mạnh tinh thần của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; đồng thời, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để Tây Ninh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới.

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia…

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới



