Kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ

Tin - ảnh: Tâm Quân

(NLĐO) - Trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh Tây Ninh thành lập mới 3.211 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 22.000 tỉ đồng

Chiều 7-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2025. Đây là kỳ họp báo quý đầu tiên sau khi tỉnh Long An sáp nhập với tỉnh Tây Ninh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ - Ảnh 1.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ - Ảnh 2.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ - Ảnh 3.

Kỳ họp báo quý III năm 2025, UBND tỉnh Tây Ninh kết nối trực tuyến tới tất cả 96 xã, phường trên địa bàn tỉnh

Khác với các kỳ họp báo trước đây, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo trực tiếp với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các sở, ngành tại phường Long An (trung tâm hành chính của tỉnh) và trực tuyến đến tất cả 96 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đầu năm 2025 ước tính tăng 9,52%. Trong đó, khu vực I tăng 4,33%; khu vực II tăng 12,76%, trong đó công nghiệp tăng 13,19%; khu vực III tăng 8,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,19%. Với tốc độ tăng trưởng này, Tây Ninh đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 8 cả nước.

Công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm, tỉnh đã tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư, kết nối hợp tác tại Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc,...

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh còn đón và làm việc với nhiều nhà đầu tư quan tâm đến môi trường đầu tư và phát triển dự án ở tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Tây Ninh thành lập mới 3.211 doanh nghiệp (tăng 51%) với tổng vốn đăng ký hơn 22.000 tỉ đồng, tăng 98%; cấp mới 157 dự án FDI, tăng 51 dự án.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ - Ảnh 4.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ - Ảnh 5.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại Diễn đàn Xúc tiến du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc vào tháng 9 năm 2025

Số lượng doanh nghiệp, dự án FDI thành lập mới, cùng với số vốn đăng ký tăng mạnh so với cùng kỳ, cho thấy sức hút đầu tư vào tỉnh Tây Ninh đang ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho tỉnh.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Thông tin trúng giải đặc biệt vé số Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp

Xổ số miền Nam: Thông tin trúng giải đặc biệt vé số Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp

(NLĐO)- Các Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp đã xác định được địa phương có khách hàng trúng thưởng vé số giải đặc biệt

"Đại siêu thị" ở Tây Ninh chính thức mở cửa đón khách

(NLĐO) – Ngày 4-10, tại Tây Ninh, AEON Việt Nam chính thức khánh thành trung tâm thương mại AEON Tân An gồm 4 tầng, diện tích sàn gần 27.000 m2

Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM

(NLĐO) – Dự án có tổng chiều dài gần 9km, tổng vốn đầu tư hơn 1.850 tỉ đồng, kết nối từ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đến ranh giới TP HCM

tỉnh Tây Ninh Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tốc độ tăng trưởng tăng trưởng kinh tế Đông Nam Bộ vùng Đông Nam bộ tốc độ tăng trưởng kinh tế
