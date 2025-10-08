HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Công Tuấn

(NLĐO) - Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030 có 447 đại biểu đại diện cho 94.257 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh

Chiều 8-10, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có 447 đại biểu đại diện cho 94.257 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trong đó, đại biểu tuổi đảng cao nhất là 45 năm tuổi Đảng, thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; đại biểu có tuổi đảng ít nhất là 7 năm tuổi Đảng, thuộc Đoàn Đại biểu Đảng bộ xã Cần Đước.

Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 người; Đoàn Thư ký gồm 3 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội gồm 3 người.

Đại hội đã nghe ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình, tư cách đại biểu dự đại hội và biểu quyết tư cách đại biểu.

Đại hội cũng đã thông qua nội quy, chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội chia 7 tổ thảo luận, nghe hướng dẫn nội dung thảo luận Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tiến hành thảo luận tại tổ.

Ngày mai (9-10), theo chương trình, đại hội sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ tại Hội trường A, Hội trường Tỉnh ủy (cơ sở 2 ở phường Tân Ninh).

Dưới đây là những hình ảnh về phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030:

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 4.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày về những thành tựu của tỉnh Tây Ninh

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 5.

Đại biểu tiến vào khu vực đại hội

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 6.

Đoàn Chủ tịch gồm 19 người

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 8.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 10.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 11.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 12.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 13.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 14.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 15.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 16.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 19.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 20.

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh - Ảnh 21.

Những hình ảnh tại ngày đầu tiên của đại hội


AEON khai trương TTTM Tân An tại phường Long An – Tây Ninh, biểu tượng phát triển mới

AEON khai trương TTTM Tân An tại phường Long An – Tây Ninh, biểu tượng phát triển mới

Ngày 4-10-2025, AEON Việt Nam khai trương TTTM AEON Tân An tại Tây Ninh. Đây là trung tâm thứ 8, khẳng định chiến lược tăng tốc mở rộng tại thị trường Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ

(NLĐO) - Trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh Tây Ninh thành lập mới 3.211 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 22.000 tỉ đồng

"Đại siêu thị" ở Tây Ninh chính thức mở cửa đón khách

(NLĐO) – Ngày 4-10, tại Tây Ninh, AEON Việt Nam chính thức khánh thành trung tâm thương mại AEON Tân An gồm 4 tầng, diện tích sàn gần 27.000 m2

