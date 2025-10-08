Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Chiều 8-10, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có 447 đại biểu đại diện cho 94.257 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trong đó, đại biểu tuổi đảng cao nhất là 45 năm tuổi Đảng, thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; đại biểu có tuổi đảng ít nhất là 7 năm tuổi Đảng, thuộc Đoàn Đại biểu Đảng bộ xã Cần Đước.

Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 người; Đoàn Thư ký gồm 3 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội gồm 3 người.

Đại hội đã nghe ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình, tư cách đại biểu dự đại hội và biểu quyết tư cách đại biểu.

Đại hội cũng đã thông qua nội quy, chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội chia 7 tổ thảo luận, nghe hướng dẫn nội dung thảo luận Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tiến hành thảo luận tại tổ.

Ngày mai (9-10), theo chương trình, đại hội sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ tại Hội trường A, Hội trường Tỉnh ủy (cơ sở 2 ở phường Tân Ninh).

Dưới đây là những hình ảnh về phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày về những thành tựu của tỉnh Tây Ninh

Đại biểu tiến vào khu vực đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm 19 người

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Những hình ảnh tại ngày đầu tiên của đại hội



