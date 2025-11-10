Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nói về quyết tâm phòng chống tham nhũng

Ngày 10-11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy trong nhiệm kỳ qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý 12 vụ với 24 người có dấu hiệu tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra xác minh; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật.

Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 78 vụ với 179 bị can; đã truy tố 68 vụ với 163 bị can, xét xử 62 vụ với 168 bị cáo; việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng được quan tâm thực hiện với tổng tài sản thu hồi đạt 34 tỉ đồng/61 tỉ đồng thiệt hại.

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ngăn chặn tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, làm trong sạch bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực và khí thế để toàn Đảng bộ, toàn dân thực hiện hoàn thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác này hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định, nhất là giữa quyết tâm chính trị và hành động còn có khoảng cách đáng kể; cơ chế, chính sách, pháp luật chưa đồng bộ; công tác giám định tư pháp phục vụ điều tra, truy tố, xét xử còn nhiều bất cập; tình trạng "tham nhũng vặt" còn xảy ra trên một số lĩnh vực…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng không thể không làm và phải làm với quyết tâm chính trị cao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu trong thực hiện; tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, tích cực, chủ động, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, chi bộ đảng. Trong đó, lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức liêm chính, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững.



