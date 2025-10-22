HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Vùng miền Đồng bằng kết nối

Tây Ninh: Kiến Tường chủ động phòng chống bão, lũ cho vụ lúa thu đông

Bài và ảnh: HẢI ĐƯỜNG

(NLĐO)- Bí thư Đảng ủy phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và phòng chống bão, lũ trên địa bàn.

Những ngày qua, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực đê bao, ô bao thuộc vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh bị đe dọa.

Để chủ động trong phòng chống thiệt hại do bão, lũ gây ra, những ngày qua ông Lê Thanh Đông - Bí thư Đảng ủy phường Kiến Tường - đã liên tục xuống địa bàn trực tiếp kiểm tra hệ thống đê điều và công tác phòng chống lụt bão tại địa bàn.

Tây Ninh: Kiến Tường chủ động phòng chống bão, lũ chó vụ lúa thu đông - Ảnh 1.

Bí thư phường Kiến Tường trực tiếp kiểm tra khu vực đê bao lúa thu đông.

Theo báo cáo, trong tuần qua, người dân phường Kiến Tường xuống giống 869 ha lúa vụ thu đông 2025, trong đó có 839 ha ở giai đoạn mạ và 30 ha làm đòng.

Đối với vụ đông xuân 2025-2026, phường đã xuống giống 447 ha, hiện toàn bộ diện tích này đang ở giai đoạn mạ.

Theo Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp, tiến độ gieo sạ đảm bảo kế hoạch, cây trồng sinh trưởng ổn định, sâu bệnh được kiểm soát, các hộ dân chủ động áp dụng kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai và thời tiết.

Qua kiểm tra, ông Lê Thanh Đông cho rằng với tinh thần chủ động cao của địa phương và người dân trong công tác sản xuất nông nghiệp nên sẵn sàng các phương án ứng phó mưa bão.

Đồng thời, ông Đông cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác trực, ứng phó, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống người dân; đặc biệt những khu vực đê bao, ô bao bảo vệ lúa, rau màu và cây trồng.

Ông Đông cũng yêu cầu lãnh đạo UBND phường cùng các ngành chức năng và địa phương tiếp tục bám sát thực tế, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất và diễn biến thời tiết, chủ động báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời.

"Việc nắm chắc tình hình sản xuất, chủ động ứng phó với biến động thời tiết là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống người dân và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương" - ông Lê Thanh Đông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO) - Đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Tây Ninh được triển khai từ ngày 15-10 đến 14-12-2025, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Tây Ninh: 2.000 ha lúa ở một xã đứng trước nguy cơ bị lũ uy hiếp

(NLĐO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị gia cố các vị trí đê xung yếu

Tây Ninh tiếp nhận nhiều người về từ các khu lừa đảo ở Campuchia

(NLĐO) – Trong số 15 người được đưa về từ Campuchia, có 3 người nghi bị bán qua biên giới, buộc làm các công việc lừa đảo

