Thời sự Xã hội

Tây Ninh: Hơn 50 tấn gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

HẢI ĐƯỜNG

(NLĐO) - Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa người dân miền Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng

Ngày 1-11, ông Trương Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh, cho biết từ ngày 30-10 đến 1-11, tại khu Đền Tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã đón khoảng 600.000 lượt khách đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 1.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 2.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 3.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và hàng trăm lượt người dân đến dâng hương, tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Những ngày này, du khách đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã được thưởng thức miễn phí nhiều món ăn chay dân dã, ngon miệng.

"Hơn 50 tấn gạo và 130 tấn rau, củ, quả, đậu hũ... được các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện và người dân khắp nơi gửi về khu di tích nhằm phục vụ người dân trong 3 ngày diễn ra lễ giỗ cụ Nguyễn Trung Trực" - ông Trí cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Hải (quê tỉnh Vĩnh Long), chia sẻ: "Hằng năm, cứ đến ngày giỗ cụ Nguyễn Trung Trực, tôi cùng đoàn ở Vĩnh Long đều đến khu đền thờ này để thắp hương tưởng niệm. Năm nay, tôi thấy an ninh trật tự được đảm bảo, tổ chức gọn gàng và chu đáo lắm".

Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân miền Nam nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 4.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 5.

Bánh, trái được dâng lên ngày giỗ

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 6.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 7.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 8.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 9.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 10.

Sau khi đến dâng hương, tưởng niệm thì người dân được thưởng thức miễn phí các ăn chay.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 11.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 12.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 13.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 14.

Các đầu bếp liên tục chế biến các món chay để phục vụ mọi người

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 15.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 16.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 17.

Tây Ninh: Hơn 50.000kg gạo phục vụ lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh 18.

Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân miền Nam

Những nén hương thành kính, những món ăn, ly nước miễn phí hay nụ cười thân thiện của người dân đã tạo nên một lễ hội vừa trang nghiêm, vừa ấm áp nghĩa tình. Hình ảnh ấy là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, đoàn kết và giá trị văn hóa cộng đồng của người dân Nam Bộ hôm nay.

