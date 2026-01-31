Tây Ninh thành lập 3 ban quản lý dự án chuyên ngành để đột phá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Tây Ninh thành lập 3 ban quản lý dự án chuyên ngành để đột phá

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh rằng Tây Ninh hiện đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới

Ngày 31-1, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc thành lập 3 ban quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tây Ninh thành lập 3 Ban quản lý dự án chuyên ngành để phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị

Theo đó, 3 đơn vị mới được thành lập là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

Các đơn vị này là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Việc thành lập các ban chuyên ngành được thực hiện trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị QLDA trước đây nhằm bảo đảm tính chuyên sâu, chuyên nghiệp và liên tục trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các ban.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông; ông Trương Văn Dễ giữ chức Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và ông Nguyễn Thành Quang làm Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết việc thành lập các ban QLDA chuyên ngành được thực hiện trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị gồm Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh trước đây. 

Sau khi hợp nhất tỉnh, các đơn vị này tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm tính liên tục trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tây Ninh thành lập 3 Ban quản lý dự án chuyên ngành để phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Tây Ninh thành lập 3 Ban quản lý dự án chuyên ngành để phát triển kinh tế - Ảnh 4.

Tây Ninh thành lập 3 Ban quản lý dự án chuyên ngành để phát triển kinh tế - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao quyết định và chúc mừng giám đốc và các phó giám đốc của 3 ban QLDA chuyên ngành của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh rằng Tây Ninh hiện đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó hạ tầng tiếp tục được xác định là khâu đột phá, đi trước một bước để thu hút đầu tư. 

Những năm gần đây, nguồn vốn đầu tư công dành cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, sử dụng vốn bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Đấy là lý do tỉnh thành lập 3 ban quản lý dự án chuyên ngành nêu trên.

Tin liên quan

Tây Ninh: Hai lực lượng nòng cốt ở xã Tân Trụ tạo lá chắn vững chắc để người dân vui Xuân, đón Tết

Tây Ninh: Hai lực lượng nòng cốt ở xã Tân Trụ tạo lá chắn vững chắc để người dân vui Xuân, đón Tết

(NLĐO) – Lực lượng Công an và Quân sự ký kết quy chế đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh thông tin về sự kiện đặc sắc sắp diễn ra ở núi Bà Đen

(NLĐO) - Núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh được xem là "nóc nhà Nam bộ", là một trong những điểm đến du lịch tâm linh hàng đầu của khu vực

Tây Ninh năm thứ 2 liên tiếp vào tốp 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn

(NLĐO) - Tây Ninh được vinh danh là 1 trong tốp 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng uy tín

tỉnh Tây Ninh đầu tư công Chủ tịch UBND tỉnh giải ngân vốn đầu tư công vốn đầu tư vốn đầu tư công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo