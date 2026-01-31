Tây Ninh thành lập 3 ban quản lý dự án chuyên ngành để đột phá

Ngày 31-1, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc thành lập 3 ban quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị

Theo đó, 3 đơn vị mới được thành lập là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

Các đơn vị này là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Việc thành lập các ban chuyên ngành được thực hiện trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị QLDA trước đây nhằm bảo đảm tính chuyên sâu, chuyên nghiệp và liên tục trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các ban.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông; ông Trương Văn Dễ giữ chức Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và ông Nguyễn Thành Quang làm Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết việc thành lập các ban QLDA chuyên ngành được thực hiện trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị gồm Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh trước đây.

Sau khi hợp nhất tỉnh, các đơn vị này tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm tính liên tục trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao quyết định và chúc mừng giám đốc và các phó giám đốc của 3 ban QLDA chuyên ngành của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh rằng Tây Ninh hiện đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó hạ tầng tiếp tục được xác định là khâu đột phá, đi trước một bước để thu hút đầu tư.

Những năm gần đây, nguồn vốn đầu tư công dành cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, sử dụng vốn bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Đấy là lý do tỉnh thành lập 3 ban quản lý dự án chuyên ngành nêu trên.