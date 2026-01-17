Tây Ninh: Hai lực lượng nòng cốt ở xã Tân Trụ tạo lá chắn vững chắc để người dân vui Xuân, đón Tết

Đảng ủy xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự xã trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an và Quân sự ký kết Quy chế đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tân Trụ

Ông Đặng Hoàng Tuấn (giữa), Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ, tặng hoa cho 2 lực lượng nòng cốt của xã tại lễ ký kết phối hợp

Việc ký kết quy chế nhằm mục tiêu nâng cao sự gắn kết, thống nhất hành động giữa hai lực lượng nòng cốt tại địa phương.

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ, sau lễ ký kết, Công an và Quân sự xã sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở.

Theo đó, trọng tâm của quy chế là phối hợp tuần tra, kiểm soát và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định địa bàn trong các giai đoạn cao điểm như: Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tá Trần Hoàng Anh - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh - nhấn mạnh rằng việc ký kết quy chế là bước đi cần thiết để củng cố sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tại cơ sở. Với vai trò từ Phòng CSGT Công an tỉnh, Thượng tá Trần Hoàng Anh cũng lưu ý địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong bối cảnh tình hình giao thông tại khu vực vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Đại diện lãnh đạo công an và quân sự xã phát biểu tại buổi lễ

Thượng tá Trần Hoàng Anh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, chia sẻ tại buổi lễ

Lãnh đạo xã Tân Trụ và đại diện các lực lượng cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc quy chế, tổ chức ra quân tuần tra thường xuyên, tạo lá chắn vững chắc để nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.